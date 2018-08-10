Ziraat Mühendisleri, tarlada ve çiftlikte mesleği öğreniyor

Kentin batısında 14 bin 500 dönümlük kampüsü olan Bursa Uludağ Üniversitesi, büyük kısmı ormana ayrılan arazisinde, çeşitli fakülteler için uygulama bahçeleri, çiftlikler ve seralara yer ayırmış durumda.

Ziraat Fakültesi’nde 9 bölümde teorik eğitim alan mühendis adayları, 47 adet laboratuvarın yanı sıra 3000 dekar alana yayılmış gıda ve hayvancılık işletmelerinde, seralarda uygulama şansına sahip. Üstelik tüm uygulama alanlarına yürüyerek gidip gelebiliyor.

Öğrencilerin çiftliklerde, seralarda yaptıkları uygulamada yetiştirdikleri doğal ürünler ise kampüs içerisindeki satış mağazalarında satışa sunuluyor. Bursa halkının büyük ilgi gösterdiği ürünler arasında devekuşu, tavuk, meyveler, sebzeler, sirke, salça, tarhana, bitki çayları, çeşitli baharatlar bulunuyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin akademik kadrosu da oldukça başarılı öğretim üyelerinden oluşuyor. Eğitimin yanı sıra bilimsel çalışmalarıyla da listenin üst sıralarında yer alan Ziraat Fakültesi, 2016 yılı baz alınarak yapılan değerlendirmede, Uludağ Üniversitesi’nin “en başarılı” fakültesi seçilmişti.

Üniversitenin Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde devam eden Tanıtım Günleri’nde öğrenci adaylarına kurumunu tanıtan Ziraat Fakültesi Organik Tarım Birimi Başkanı Prof. Dr. İbrahim Ak, “Bugün insanlar emekli olduğunda veya zengin olduğunda hayallerinden bir tanesi çiftlikte yaşamak. Öğrencilerimizi bu anlamda şanslı görüyorum. Doğayla iç içe bitkisel ve hayvansal üretim yaparak insanların beslenmesine katkıda bulunuyorlar” diye konuştu.

Ziraat Fakültesi’nin uygulama imkânları yüksek olan bir fakülte olduğuna dikkat çeken Ak, “Yaklaşık 3000 dekara yakın çiftliğimiz var. Öğrenciler uygulama alanlarına yürüyerek ulaşabilme olanağına sahiptirler. Pek çok ziraat fakültesinde böyle bir olanak bulunmamaktadır. Öğrenciler teorik eğitimlerinin yanında uygulamalı eğitimi de detaylı bir şekilde görebiliyorlar. Üniversitemiz bölge olarak tarımın, gıda sektörünün ve hayvancılığın en yoğun olduğu yerde bulunuyor. Sadece üniversitemizdeki uygulamalı eğitimlerimizle yetinmiyoruz. Öğrencilerimiz bölgedeki büyük tarım işletmelerinde, hayvan çiftliklerinde de staj imkânı sağlıyoruz. Oldukça ilgi gören fakültemizin hedefi, tüm bölümlerde Türkiye’de bir numara olmak ve sektörün istediği mezunlar yetiştirmek. Bu anlamda da fakülte olarak sektörde gerekli iş birliklerini oluşturarak bunun için çaba sarf ediyoruz” şeklinde konuştu.

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin Balkan ülkeleri ve Uzak Doğu’daki bazı üniversitelerle işbirlikleri söz konusu. Ayrıca fakülte, Erasmus ve Farabi öğrenci ve bilim adamı değişim ağına da dahil. Ziraat Mühendisliği programlarına ilk üç sırada yerleşen tüm öğrencilere 12 ay boyunca aylık 700 TL burs uygulaması ise sürüyor.