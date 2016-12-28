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28 Aralık 2016 17:50

Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası

28 Aralık 2016 17:50

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda İnegölspor’u 3-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar
21. dakikada sol kanattan Şener’in kullandığı serbest vuruşta topu önünde bulan Pavelka’nın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
37. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Batuhan’ın şutu ağlara gitti. 2-0
40. dakikada sağ kanattan Recep’in serbest vuruşunda topa iyi yükselen Mustafa Vargel’in kafa vuruşu yan ağlarda kaldı.
43. dakikada şık çalımlarla İnegölspor ceza sahasına giren Turgut Doğan Şahin’in sert şutu sağ üst köşeden ağlarla buluştu. 3-0
57. dakikada Kasımpaşa ceza sahasına yapılan ortada boşta kalan topu önünde bulan Emrah, yerden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1
70. dakikada Shala’nın ceza sahası çizgisinden şutunda top üst direğe çarparak dışarı çıktı.

Stat: İnegöl İlçe
Hakemler: Serkan Tokat xx, Orkun Aktaş xx, Oğuz Terzi xx
İnegölspor: Şener Özcan xx, Recep Yılmaz xx, Bilal Özdemir x, Emrah Dağ x, Mahmut Şeker xx (Hasan Küçcük dk. 65 x), Hacı Mustafa Karabulut xx, Mustafa Vargel xx, Ömürcan Yıldırımlı xx (Enes Bayır dk. 82 ?), Lider Koç xx, Emre Okur xx, Oğuz Kocabal xx (Ömer Faruk Gümüş dk. 85 ?)
Kasımpaşa: Kadem Burak Yaşar x, Kenneth Karim xx, Otigba xxx, Vasil Bozhikov xxx, Herolind Shala xxx (İsmail Ayaz dk. 70 xx), David Pavelka xx (Hamit Yıldırım dk. 46 xx), Turgut Doğan Şahin xx, Hasan Bilal x, Ferhat Kiraz xx, Mustafa Batuhan Altıntaş xxx, Ahmed İldiz xxx, Strahil Venkov Popov xxx (Hakan Demir dk. 46 xx)
Goller: Pavelka (dk. 21), Batuhan (dk. 37), Turgut Doğan Şahin (dk. 43) (Kasımpaşa), Emrah Dağ (dk. 57) (İnegölspor)
Sarı kartlar: Strahil Venkov Popov, Ahmed Ildız (Kasımpaşa), Bilal Özdemir, Mustafa Vargel (İnegölspor)



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