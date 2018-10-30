Ziraat Türkiye Kupası: Bursaspor: 1 - 1461 Trabzon: 2

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4.
turunda sahasında 1461 Trabzon'u ağırladı. Müsabaka 1461 Trabzon'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar
21. dakikada rakibinden sıyrılıp ceza sahasına giren Lima'nın içeriye çevirdiği topa vuruşunu yapan Umut Nayir meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
25. dakikada Lima'nın uzak kale direğine çektiği şutu kaleci Bahadır güçlükle kornere çeldi.
29. dakikada sağ kanattan Burak'ın içeriye çevirdiği topta Vergini'nin ters vuruşu skora beraberliği getirdi. 1-1
58. dakikada Burak'ın sağ kanattan ortaladığı topta Umut'un kafa vuruşu üstten auta çıktı.
74. dakikada Lima'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Umut'un şutu direğin hemen yanından auta gitti.
83. dakikada Lima'nın ara pasıyla sol çaprazdan kaleci ile karşı karşıya kalan Latovlevici'nin şutunu kaleci Bahadır kornere tokatladı.
102. dakikada Furkan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Lima kafayla topu indirdi. Emre'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
113. dakikada Burak'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Tunay'ın şutu direkten döndü.
117. dakikada Vergini'den sıyrılan Safa düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-2
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Koray Gençeler, Candas Erbil, Gökmen Baltacı
Bursaspor: Muhammed Şengezer, Burak Kapacak, Santiago Vergini, Furkan Emre Ünver, Onur Atasaray (Tunay Torun dk. 91), Ramazan Keskin (Bogdan Stancu dk. 46) (Barış Yardımcı dk. 91), Staphane Badji, Allano Lima, Furkan Soyalp, Yusuf Erdoğan (Iasmin Latovlevici dk. 46), Umut Nayir
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Jani Atanasov, A.Furkan Özcan, Çağatay Yılmaz, Ertuğrul Ersoy
Teknik Direktör: Samet Aybaba
1461 Trabzon: Bahadır Han Güngördü, Serkan Asan, Yunus Emre Çakır, İsmail Karakaş, Sami Can Özkan, Furkan Tütüncü (Doğukan Öksüz dk. 90), Bekir Can Kara, Hüseyin Onur Kaçar (Safa Kınalı dk. 67), Yağızcan Erdem, Ahmet Eren (Batuhan Calap dk. 79), Burak Temir (Ferhat Katipoğlu dk. 119 ?)
Yedekler: Azat Kuçkar, Buğrahan Karslı, Ferhat Katipoğlu, Arif Birşen
Teknik Direktör: Hamdi Zıvalıoğlu
Goller: Umut Nayir (dk. 21) (Bursaspor), Santiago Vergini (dk. 29 k.k.), Safa Kınalı (dk. 117) (1461 Trabzon)
Sarı kart: Burak Temir (1461 Trabzon)