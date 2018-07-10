Zirvede ‘Astrofest’ heyecanı

3 -5 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Astrofest 2018, bu yıl da birbirinden ünlü isimleri ağırlayacak.

Büyükşehir Belediyesi’nin geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek ve bilimi gençlere sevdirmek hedefiyle projelendirdiği Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM), bu yaz da bilim ve uzaya meraklı astronomi tutkunlarını ‘Astrofest2018’ ile Uludağ’ın zirvesinde buluşturacak. 3-4-5 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinlikte dev teleskoplarla gökcisimlerini izleme fırsatını bulacak olan katılımcılar, ay ve güneş sistemi ile astronomi konusunda detaylı bilgi sahibi olacak. Uludağ Karina Otel’de 3 gün boyunca devam edecek olan Astrofest2018’de çocuk ve yetişkinlere yönelik onlarca atölye çalışması, bilim söyleşileri ve doğa yürüyüşleri gerçekleştirilecek.

Uludağ kozmonot geliyor

Bilim, teknoloji ve astronomi alanlarında CERN, TÜBİTAK, İstanbul Üniversitesi, Türk Astronomi Derneği ve Bursa Amatör Astronomi Kulübü gibi kurumlardan temsilcilerin de yer alacağı Astrofest2018’in bu yıl birbirinden ünlü konukları var. Festival boyunca, bilim dünyasına yön veren alanında uzman onlarca profesyonel, uzay ve gökyüzü bilimine ilişkin deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak. Uzayda 7 gün, 23 saat, 8 dakika geçiren ve uzaya giden Suriye’nin ilk kozmonotu Muhammed Ahmed Faris, Astrofest’te uzay macerasını anlatacak. Tarihçi Talha Uğurluel ise Müslüman bilim insanlarının uzay tecrübelerini katılımcılarla paylaşacak.

Mandıra Filozofu Astrofest’te

Astrofest’te; Coca-Cola, Unilever ve www.hepsiburada.com şirketlerinin CMO’su Yüce Zerey, İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolga Güver, CERN’den Dr. Cenk Yıldız, Türkiye’nin en büyük el yapımı teleskopunu üreten Uğur İkizler, Türk Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. Kazım Yavuz Ekşi, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü’nden Doç. Dr. Lokman Kuzu, Astronom Bülent Yaşarsoy ve Bursa Amatör Astronomi Derneği Başkanı İlhan Vardar kendi alanlarına ilişkin sunum yapacak. Astrofest 2018’de Mandıra Filozofu filmiyle tanınan ve ‘Karşıyım’ felsefesini milyonların diline dolayan Müfit Can Saçıntı da sevenleriyle buluşacak. Bursa BTM Bilim Avcıları ekibi ise gösterileri ile festivale renk katacak.

Kayıtlar devam ediyor

Astrofest’in her yıl büyüyerek devam eden Bursa’nın en prestijli etkinliklerinden biri olduğunu kaydeden Bursa BTM Genel Koordinatörü Fehim Ferik, 3 gün sürecek etkinliğe ilişkin kayıtların devam ettiğini belirtti. Ferik, gökbilimine duyulan ilginin kendilerini mutlu ettiğini ve gelecek yıllar için cesaretlendirdiğini söyledi. Bilim, teknoloji ve astronomi alanında birbirinden ünlü isimleri Uludağ’da buluşturacak olan Astrofest2018’e katılmak isteyenler, http://uludagastrofest.org/ ya da www.bursabilimmerkezi.org adreslerinden detaylı bilgi alabilecek.