Zirvede ‘Astrofest’ heyecanı

3-4-5 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinlikte dev teleskoplarla gökcisimlerini izleme fırsatını bulacak olanlar, ay ve güneş sistemi ile astronomi konusunda detaylı bilgi sahibi olacak. Uludağ Karina Otel’de 3 gün boyunca devam edecek olan Astrofest2018’de çocuk ve yetişkinlere yönelik onlarca atölye çalışması, bilim söyleşileri ve doğa yürüyüşleri gerçekleştirilecek.

Bilim, teknoloji ve astronomi alanlarında CERN, TÜBİTAK, İstanbul Üniversitesi, Türk Astronomi Derneği ve Bursa Amatör Astronomi Kulübü gibi kurumlardan temsilcilerin de yer alacağı Astrofest2018’in bu yıl birbirinden ünlü konukları var. Festival boyunca, bilim dünyasına yön veren alanında uzman onlarca profesyonel, uzay ve gökyüzü bilimine ilişkin deneyimlerini iştirakçilerle paylaşacak. Uzayda 7 gün, 23 saat, 8 dakika geçiren ve uzaya giden Suriye’nin ilk kozmonotu Muhammed Ahmed Faris, Astrofest’te uzay macerasını anlatacak. Tarihçi Talha Uğurluel ise Müslüman bilim insanlarının uzay tecrübelerini paylaşacak.