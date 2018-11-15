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“Ziyafet Sofrası” seyirciden tam not aldı

İnegöl Belediyesi, Tiyatro Külliye’nin sahnelediği ‘Ziyafet Sofrası’ isimli tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı.

İnegöl Belediyesi, Tiyatro Külliye'nin sahnelediği ‘Ziyafet Sofrası' isimli tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı.


Kâh düşündüren, kâh güldüren sahneleriyle seyirciyi kendine bağlayan ‘Ziyafet Sofrası' İnegöllü tiyatroseverler tarafından büyük ilgiyle izlendi. Osman Doğan'ın yönettiği, Yunus Emre Obut, Fatih Akçin, Taha Dinler ve Osman Doğan'ın oynadığı “Ziyafet Sofrası” ilgi gördü. Üsküdar'da soğuk bir kış gününde yolu Hüdayi Dergâh'ına düşen iki sarhoşun hikâyesini anlatan oyun, yaşadığımız hayata dair de pek çok sorunun cevabını izleyiciye veriyor. Ahmet Kemal ve Mehmet Kemal karakterlerinin karınlarını doyurmak için geldikleri dergâhta yaşadıklarını ve manevî bir hayatla tanışan ikilinin yeni tanıştıkları bu hayatı anlamaya çalışmalarını komik bir dille anlatan oyun ayakta alkışlandı.


Tiyatro severlerin keyifli bir zaman geçirmesine vesile olan tiyatro oyunu sonrası Belediye Başkanı Alper Taban da sahneye davet edildi. Taban, “Bu akşam tiyatro ekibi bizi hem eğlendirdiler, hem de düşündürdüler. İnşallah sizlere lâyık güzel programlarla karşınızda olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.


Taban, oyunculara çini takdim etti.

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