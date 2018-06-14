Ziyaretler vatandaştan çiçekler Büyükşehir’den

Ücretsiz fideleri alarak yakınlarının mezarlarına eken vatandaşlar, kendilerine verilen değer ve gösterilen hassasiyet nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.

Doğumdan ölüme kadar hizmetin her aşamasında bulunan Büyükşehir Belediyesi, bayram nedeniyle kabir ziyareti gerçekleştiren vatandaşları unutmadı. Bursa’nın 17 ilçesinde bulunan 26 kabristanda yapılan ziyaretlerde vatandaşlara, toplam 650 bin adet çiçek fidesi dağıtıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz verilen fideleri alan vatandaşlar, yakınlarının mezarlarına koştu. Kendilerine mezarlık idaresince teslim edilen tarım aletlerini kullanan vatandaşlar, fideleri yakınlarının kabirlerine özenle ekti. Bayram öncesi farklı bir hizmetle buluşmanın konforunu yaşadıklarını ifade eden vatandaşlar, verilen destek nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.

Mezarlık ziyareti yapanlara yönelik dağıtılan çiçekler nedeniyle, kentin en yoğun defin alanlarından biri olan Hamitler Kent Mezarlığı’nda mini tören düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka’nın da katıldığı törende, ziyaretçilere 2000 kasa çiçek dağıtıldı. Büyükşehir Belediyesi olarak doğumdan ölüme kadar hayatın her alanında hizmet ürettiklerini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka, halkın hem iyi hem de kötü günlerinde yanlarında olmaya devam ettiklerini vurguladı. Ramazan Bayramı nedeniyle mezarlıkları ziyaret edenlere toplamda 650 bin adet çiçek fidesi dağıtacaklarını anlatan Aka, “Bir yandan her geçen gün yoğunlaşarak yatırım yaparken diğer yandan mezarlıklarımızın daha düzenli yerler olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.