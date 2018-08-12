Zorlu parkurda nefes kestiler

Ayak Yarışı’nın seremonik startı Başkan Bozbey tarafından verildi. Fadıllı Havacılık Tesisleri’nde düzenlenen yarışlarda sporcular tozu dumana kattı.

Bursa, Trial Türkiye Şampiyonası’nın 3. ayağına ev sahipliği yapıyor. Nilüfer Belediyesi ve Bursa Alternatif Sporlar Kulübü (BASK) işbirliğiyle Nilüfer Belediyesi Fadıllı Havacılık Tesisleri’nde gerçekleştirilen yarışların seremonik startı Gölyazı’da Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından verildi. ATV araçlarla gösterilerin de yapıldığı törende Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tüm sporculara başarılar diledi. Bozbey, "Gölyazı aslında 2 bin 600 yıllık tarihe tanıklık yapmış ve bugün de 2018 Türkiye Trial Şampiyonası’nın 3. ayağını ev sahipliği yapıyor. Sporun kenti Nilüfer’de, sporun hemen hemen tüm branşlarına destek veriyoruz. Özellikle doğayla iç içe olan sporlar ve doğa sporlarına hem ev sahipliği yapıyoruz aynı zamanda da destek veriyoruz. Bu bölge özellikle doğa sporlarına elverişli bir alan ve sporcularımızı buraya davet ederek burada spor yapmalarına olanak sağlıyoruz. Yarış Direktörü Ertan Uçar’a ve yarışan sporcularımıza başarılar ve kazasız bir yarış diliyorum" diye konuştu.

Seremonik açılışın ardından Fadıllı Mahallesi’nde bulunan Nilüfer Belediyesi Havacılık Tesisleri’ne geçildi. 7 takım 14 araç ve 28 sporcunun katıldığı yarışlar renkli görüntülere sahne oldu. Zorlu doğa koşullarında zamanla yarışan ekipler, izleyenlerin nefesini kesti.

Sporcular, extreme off-road araçlarıyla etapları tek tek geçerek en iyi dereceyi elde etmeye çalıştı. Nilüfer Belediyesi Fadıllı Havacılık Tesisleri’nde iki gün sürecek Trial Türkiye Şampiyonası 3. ayak yarışlarının yanı sıra Doğa Sporları Festivali de gerçekleştirildi. Çadırların kurulduğu, bisiklet ve ATV araçların kullanıldığı ve doyasıya eğlenmek için paintball turnuvasının yapıldığı Doğa Sporları Festivali’nin ilk gecesinde de Grup Traffic sahne alarak şarkılarıyla katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.