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09 Ağustos 2018 12:37

Züferbey Camii’ne Büyükşehir eli

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce Mustafakemalpaşa ilçesindeki Züferbey Camii’nin çevresi güzelleştirildi.

Züferbey Camii’ne Büyükşehir eli

09 Ağustos 2018 12:37


Bursa şehir merkezinde olduğu gibi 17 ilçede tarihi eserleri ayağa kaldırıyor. Büyükşehir Belediyesi, Mustafakemalpaşa’da bir caminin daha çevresini düzenleyerek vatandaşların istifadesine sundu. İlçe merkezinde yer alan Züferbey Camii’nde şadırvan, yürüyüş yolları ve oturma birimleriyle birlikte toplam 2 bin 120 metrekarelik açık alan elden geçirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda Züferbey Camii yeni görüntüsüne kavuştu.


Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Bursa şehir merkezinde olduğu gibi ilçelerde de tarihi ve kültürel miras çalışmalarının, cami düzenlemelerinin bütün hızıyla sürdüğü ifade edildi. Açıklamada, ecdat yadigârı eserlerin yanı sıra yakın tarih yapılarının da daha işlevsel hale getirildiği belirtilerek, benzer faaliyetlerin kesintiye uğramadan süreceği kaydedildi.




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