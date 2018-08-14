1. Troya Dünya Görme Engelliler Homeros Okumaları başladı

Troya Antik Kenti’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine Kabulü‘nün 20. Yılı dolayısıyla ilan edilen ’Troya Yılı’ etkinlikleri çerçevesinde iki gün sürecek, 1. Troya Dünya Görme Engelliler Homeros Okumaları, Troya Ören Yerindeki atın önünde başladı.

Programa, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğretim Üyesi ve Troya Kazıları Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, Dünya Görme Engelliler Federasyonu Başkanı Friedrich Schröder, Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Turhan İçli, Türkiye Görme Engelliler Derneği Çanakkale Şube Başkanı İbrahim Batdal, 250 görme engelli ve vatandaşlar katıldı.

Program, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Etkinlikte konuşan Vali Orhan Tavlı, "Doğu ve Batı medeniyetlerinin buluştuğu, dünyanın birçok imparatorluğuna ilham veren, üst üste 9 şehrin kurulduğu 5 bin yıllık bir kültür mirasının bulunduğu destanların, aşk öykülerinin, mücadelelerin yaşandığı dostluk ve kardeşliklerin kurulduğu bu topraklarda bugün yine çok anlamlı ve çok değerli bir organizasyona, bir edebiyat şölenine ev sahipliği yapıyoruz hep birlikte. Destanlarda Troya’ya zenginliği rüzgarların getirdiği söylenir. Bereketin zenginliğin, dostluğun rüzgarla taşındığı kültürlerinde destanlarla nesilden nesle aktarıldığı bu topraklarda bugün de burada kendisi de bir görme engelli olan ancak dünya tarihinin en önemli destanlarından İlyada ve Odesa destanını kaleme alan İzmirli ozan Homeros’un destanını okumak üzere dünyanın farklı ülkelerinden ilimize teşrif ederek Çanakkale’de bir araya gelerek bereketi ve zenginliği Troya’ya tekrar sizler getirmiş bulunuyorsunuz" dedi.

Daha sonra 1. Troya Dünya Görme Engelliler Homeros Okumaları’nda, 20’yi aşkın ülkeden ve Türkiye’nin dört bir köşesinden programa gelen 250 görme engelli, Homeros’un Troya Efsanesi’ni anlattığı, dünya edebiyatının en önde gelen eserleri arasında gösterilen İlyada Destanı’ndan bölümlerini okudu.