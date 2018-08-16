1. Troya Dünya Görme Engelliler Homeros Okumaları Paneli gerçekleşti

yılında ilan edilen ‘Troya Yılı’ nda, antik şehrin destanını yazan görme engelli ozan Homeros anısına, dünyadaki kardeşliğe vurgu yapan 1. Troya Dünya Görme Engelliler Homeros Okumaları Paneli ÇOMÜ Troia Kültür Merkezinde yapıldı.

Çanakkale Valiliği himayelerinde ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan etkinliğe Çanakkale Vali Yardımcısı Turan Yılmaz, ÇOMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mustafa Görün, Dünya Körler Birliği Başkanı Dr. Fredric K. Schröeder, Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Turhan İçli, Türkiye Görme Engelliler Derneği Çanakkale Şube Başkanı İbrahim Battal, 20’yi aşkın ülkeden ve Türkiye’nin dört bir yanından 250 görme engelli katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından panel, açılış konuşmaları ile devam etti.

Türkiye Görme Engelliler Derneği Çanakkale Şube Başkanı İbrahim Battal, bu projeye başından beri inanarak, destek olan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer’e ve projede görev alan tüm üniversite personeline teşekkür etti.

Rektör Vekili Prof. Dr. Mustafa Görün, Troya Antik Kenti’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine Kabulü’nün 20. yılında ilan edilen 2018 Troya Yılı’nın başından beri uluslararası ve ulusal bazda çok sayıda proje gerçekleştirildiğini belirterek, burada amacın başta Türkiye’nin sonra Çanakkale ve Troya’nın dünyaya tanıtılmasını ve bir farkındalık oluşturulması sağlamak olduğunu dile getirdi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi olarak böyle bir projede yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını vurgulayan Rektör Vekili Görün, 1. Troya Dünya Görme Engelliler Homeros Okumaları Panelinin sevgiye, kardeşliğe, barışa katkı sunmasını diledi.

Rektör Danışmanı Prof. Dr. Yunus Eryaman ise açılış konuşmasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi hakkında kısa bilgiler vererek 2018 Troya Yılı kapsamında dünyanın farklı ülkelerinde devam eden üç proje daha yönettiğini söyledi. Prof. Dr. Yunus Eryaman, “Dünyanın farklı ülkelerinde bulunan üniversitelerde 2018 Troya Yılı kapsamında projeler yönetiyorum. Bunlar Harvard Üniversitesi, Hamburg Üniversitesi ve Polonya’nın Krakow üniversitesi. Ancak şunu söylemeliyim ki benim için en dikkat çekici ve en etkileyici proje Homeros Okumaları projesi oldu” dedi.

Ardından Prof. Dr. Eryaman moderatörlüğünde iki oturum şeklinde yapılan panele geçildi. Panel, soru ve cevap bölümün ardından sona erdi.