10. Ramazan Etkinliklerinde muhteşem stand up gösterisi

Ramazan etkinlikleri kapsamında usta komedyen ve temiz mizah ustası Recep Demirkaynak stand-up gösterisiyle sahne aldı. 18 yıldır tek kişilik şovu ile tüm dünyayı dolaşan ünlü stand-upçı izlenimlerini mizah diliyle vatandaşlarla paylaştı. Şehir Meydanı’nda sahne alan mizah ustası, performansıyla seyircileri gülmekten kırdı geçirdi. Televizyon ve radyo programcısı Demirkaynak’ın yaptığı esprilere izleyicilerden bol bol kahkaha ve alkış aldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve izleyenlerin kahkahaya boğulduğu şov büyük beğeni topladı.

Programın sonunda Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu, Recep Demirkaynak´a çiçek takdim etti.