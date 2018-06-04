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04 Haziran 2018 16:54

10. Ramazan etkinlikleriyle Anadolu’nun ritmi Çan’da attı

Çanakkale’nin Çan ilçesi, Çan Belediyesi 10 yıldır aralıksız devam ettiği Ramazan Etkinlikleriyle, Ramazan ayında ilçeyi adeta bir cazibe merkezi haline getirmeye yine devam ediyor.

10. Ramazan etkinlikleriyle Anadolu’nun ritmi Çan’da attı

04 Haziran 2018 16:54


Çan Belediyesi 10. Ramazan Etkinlikleri vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Çan Belediyesi Termal Park Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilen halk oyunları gecesine, vatandaşlar adeta akın etti. Çan Belediyesi ve Kaz Dağları Halk Oyunları Topluluğu (KAHOT) işbirliği ile sergilenen halk oyunları gecesinde farklı yörelerin folklor oyunları izleyicilerle buluştu. Vatandaşlar, farklı illerden gelen gruplardan oluşan geniş bir ekibin icra ettiği halk oyunları gösterilerinin coşkusuna kendini kaptırdı.


Gece boyunca temponun hiç düşmediği etkinliğe Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu, AK Parti Çanakkale Milletvekili Adayı Jülide İskenderoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Murat Okan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Birsen Dirlik, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Deniz Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.




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