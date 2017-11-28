Diğer
Kategoriler
28 Kasım 2017 21:58

10 yaşındaki çocuk şeker komasından hayatını kaybetti

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde evlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve şeker komasına girdiği belirlenen 10 yaşındaki kız, 7 gündür tutulduğu yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

10 yaşındaki çocuk şeker komasından hayatını kaybetti

28 Kasım 2017 21:58


Gelibolu 26 Kasım İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi İdil Duru Gür (10), 20 Kasım günü akşam saatlerinde Gazi Süleymanpaşa Mahallesi’ndeki evlerinin önünde aniden fenalaştı. Bunun üzerine yakınları 112 Acil Servis’i aradı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gelibolu Devlet Hastanesine kaldırılan İdil, buradan da Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine sevk edildi. Şeker komasına girdiği belirlenen küçük kız, Edirne’deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Hastanede kalbi duran ve yeniden çalıştırılan İdil, yoğun bakımda tedaviye alındı. 7 gündür yoğun bakım ünitesinde tutulan İdil, bu sabah hayatını kaybetti. Yakınları tarafından alınan cenaze Gelibolu’ya getirildi. İkindi namazını müteakip Gazi Süleyman Paşa Camii’nde kılınan cenaze törenine Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca, İdil’in öğretmenleri, arkadaşları ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından küçük kız Alaeddin Kalfa Mezarlığı’nda toprağa verildi. İdil’in arkadaşları sınıftaki sırasına çiçek koydu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
15
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    15°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    20°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç