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06 Temmuz 2017 10:24

103 yıl sonra patlayan top mermisinden öldü

Çanakkale’de bir kişi bulduğu 103 yıllık tarihi top mermisini kesip içerisindeki barutu çıkarmaya çalışırken merminin patlaması neticesi hayatını kaybetti.

103 yıl sonra patlayan top mermisinden öldü

06 Temmuz 2017 10:24


Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Erenköy’de meydana gelen olayda, 44 yaşındaki Kazım Perçin, evinde 103 yıllık tarihi top mermisini canavarla kesip barut çıkartmak istedi. Çanakkale Savaşı’ndan kalma merminin patlaması sonucu Perçin, hayatını kaybetti.


Patlamanın etkisiyle çevredeki evlerin camları kırıldı. Olay yerine çok sayıda asker ve sağlık ekibi sevk edildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Perçin’in cesedi otopsi için Adli Tıp Morguna kaldırılacak.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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