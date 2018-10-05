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11. Uluslararası Barış Turnuvası başladı

Çanakkale’de, 11.

Çanakkale'de, 11. Uluslararası Barış Turnuvası Voleybol müsabakaları başladı. Anafartalar Spor Salonu'nda yapılan ilk maçlarda, Fenerbahçe, Nilüfer Belediyespor'u 3-1, Targoviste ise Çanakkale Belediyespur'u 3-1 yendi.


Bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Barış Turnuvasına Türkiye'den Fenerbahçe, Çanakkale Belediyespor, Nilüfer Belediyespor katılırken, Romanya'dan ise Targoviste bayan voleybol takımı katıldı.


Turnuvanın ilk mücadelesi bugün saat 16.00'da Fenerbahçe-Nilüfer Belediyespor arasında oynandı. Karşılaşmayı 25-19, 16-25, 25-17 ve 25-16'lık setlerle Fenerbahçe, Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yendi.


Turnuvanın diğer karşılaşmasında ise Çanakkale Belediyespor-Targoviste, arasında oynandı. Karşılaşmadan Targoviste 25-19, 17-25, 25-16, 25-23'lik setlerle 3-1 galip ayrıldı.

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