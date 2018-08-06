11 yıl sonra organ nakli ile sağlığına kavuştu

Çanakkale’de yaşayan evli ve bir çocuk annesi olan Mürşide Duru, 2007 yılında doğum yaptığı sırada gerilemeyen hipertansiyon sebebiyle böbreklerinde zarar meydana geldi. Tedaviye başlayan Duru, hipertansiyon rahatsızlığı geçmemesi üzerine böbrekleri iflas etti.

11 yıldır ilaç tedavisi gören Mürşide Duru, 3 yıl önce Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Organ Nakli Merkezine başvuruda bulundu. Burada tedavisini sürdüren Duru’ya 2 defa böbrek çıktı. Ancak doku uyumu oluşmaması nedeniyle böbrek nakli yapılamadı.

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi’nde29 Temmuz Pazar günü beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın Karaciğeri ile böbrekleri ailesi tarafından bağışlandı. Hastanın karaciğeri ve sağ böbreği Bursa Acıbadem Hastanesine, sol böbreği ise ÇOMÜ Organ Nakil Merkezine getirildi. 30 Temmuz Pazartesi günü nakil sırası gelen Mürşide Duru’ya sol böbrek, başarılı bir operasyonla nakledildi. 11 yıldır aradan sonra Mürşide Duru, yeniden eski sağlığına kavuştu.

ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Cabir Alan, “Böbrek nakli gerçekleşen hastamıza 11 yıl önce doğum sırasında oluşan ve tedaviye yanıt vermeyen yüksek tansiyon şikayetiyle böbrek yetmezliği teşhisi konmuş. 3 sene önce merkezimize kaydolan Duru’ya 2 defa böbrek çıkmasına rağmen doku uyumu sağlanamadığı için nakil yapılamadı. Hastamız daha önce hiç diyalize girmemiş bir hasta. Bu tür diyalize girmeyen hastalara yapılan nakiller daha sağlıklı ve uzun ömürlü oluyor. Hastamız bir haftalık takibin ardından sağlığına kovuştu. Hastamızın ameliyat sonrası böbrek fonksiyonları idrar çıkışı ve kreatin değerleri sağlıklı bir insan seviyelerine ulaştı. Hastamızın durumu gayet sağlıklı” şeklinde konuştu.