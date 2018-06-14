140 Yataklı Çan Devlet Hastanesi’nin temeli atıldı

Modern teknoloji ile donatılacak olan, 23 bin metre kare kapalı alana sahip 40 milyon yatırım bedeli olan 221 yatak kapasiteli yeni Çan Devlet Hastanesinin temel atılışı töreni gerçekleşti.

Çanakkale’de yapılan 10. Devlet Hastanesinden biri olan Çan Devlet Hastanesi Temel Atma ve İftar Programı, İlçe Demirci Camii İmam Hatibi Halil Sarıoğlu’nun Kuran-i Kerim Tilaveti ile başladı. Gerçekleştirilen temel atma programında, hastane hakkında genel bilgi veren Çanakkale İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı, “Sağlıkta dönüşüm programı kapsamında fiziki mekanların yapılması ve iyileştirilmesi kapsamında ilimizde yapılan 10. Devlet Hastanesi olan Çan Devlet Hastanesi temel atma törenine hoş geldiniz. Şu anki hizmet verdiğimiz binamız 8500 metre kare iken temelini attığımız hastanemiz 23,000 metre karelik kapalı alan ile halkımıza hizmet verecektir. Yatırım bedelimiz yaklaşık olarak 40 milyon liradır. Yeni hastanemizde bütün odalarımız, kendi içerisinde tuvaleti ve banyosu olan 1 ve 2 kişilik odalardan oluşmaktadır. Hastanemizin servis alanlarının yatak kapasitesi 140 olup, acil hizmetler hariç toplam yatak kapasitemiz 221’dir. 2002’den önce 8 uzman ve 140 personel hastanemizde hizmet verirken bugün 19 uzmanımız ve 226 personelimiz ile hizmet vermekteyiz. Temelini atacağımız Devlet Hastanemizin Çanımıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurraahman Kuzu ise,” Yeni Çan Devlet Hastanemizin temel atma törenimizde yine sizlerle beraberiz. Allaha Şükürler olsun Ramazan ayının son günlerinde böyle güzel bir vesile ile bir araya geldik. Şu anki hastanemiz 8500 metre kare kapalı alana sahip, şu an temelini atacağımız hastanemiz 23.000 metre kare. Mevcut hastanemize gidip oda yok ya da yatak yok diye hiçbir hasta geri çevrilmedi. Şu anki yapılacak olan hastanemiz mevcut hastanemizin 3 katı daha büyüklüğünde, mevcut hastanemizi rahmetli Özal açmıştı. Çan’da 7 mahalle var ve hastane 1 mahallenin içinde. Yeni yapılan Devlet Hastaneleri ya çevre dışında yada çevre yollarında. Ezine, Karacabey, Bandırma, Keşan’da hastaneler şehir dışında. Ulaşım bakımından da yeni yapılan hastanemiz daha uygun. Teknik olarak hastane uygun bir yerde. Bulunduğu yerde yeni bir hastane yapımına başlanılsaydı. Bu süreç 2 yıl sürecek bu süreç içinde sağlık hizmeti verilemeyecekti. Bu riskli bir şeydi. Bu yer de hazinenin yeri ve devlet hazine tarafından tahsis edilen yere kendi hastanesini yapıyor“ dedi.

AK Parti Gurup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Son bir aydan beri takip etmişsinizdir açılıştan açılışa, temelden temele koşuyoruz. Daha çok işimiz var ancak Çanakkale’mizin tüm yolları köprüleri tünelleri köyleri toparlanırken sağlıkla ilgili çok özel değerlendirdik. Gelişmiş ülke kriterlerinin başında eğitime sağlığa yapılan yatırım gelir. Bu sene bambaşka bir sayfa açıyoruz. Üniversitemizi büyütüyoruz, onunla ilgili görüşmelerimizi büyük oranda tamamladık. Üniversitenin artmasının bir alt koşulu yurt olması bu sene inşallah 550 kişilik KYK yurdumuzun temelini atıyoruz ona da başlıyoruz. Sağlıkla ilgili tüm bölgenin dönüşümü bakınız birkaç hafta önce Çanakkale merkezde Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanemizin açılışını yaptık. 500 yataklı devasal bir tesis, gelişmiş illerin İstanbul, Ankara’nın sağlıkta neyi varsa Çanakkale’de olacak demiştik. Hamdolsun artık birçok operasyon Çanakkale’mizde yapılabiliyor. Yetmez dedik aynı iddiamızı ilçelere taşımaya çalıştık. Ezine, Ayvacık bitti. Yenice bitmek üzere Lapseki’yi geçen hafta açtık. Gelibolu’ya başlıyoruz, Biga bitti şimdi de Çan’ımıza da inşallah çok hızlı şekilde şu gördüğünüz örnek hastanemizin temelini atıp açılışını yapacağız. Çünkü sağlık önce insan diyen devletimizin çok önemli bir başlığı sağlığa bakacağız ki devlet millet kaynaşması daha iyi olsun, sağlığı olmayan huzuru olmayan devlette de yan bakabilir yeri geldiğinde o yüzden diyoruz ki önce insan, önce sağlık, önce eğitim. Birkaç gün önce 7 Haziran’da üniversite hastanemizde dört böbrek nakli yapıldı. Bu çok az bir yerde yapılabiliyor artık organ naklimiz var ve yoğun olarak kullanılan bir organ nakli imkanımız var. Bunları daha da artırarak devamını istiyoruz. Biz bu millete daha çok hizmet etmek istiyoruz. Kaldı ki Çan da, Çan Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezimizi, 112 Acil Sağlık İstasyonumuzda çalışmalarımızı nihayete ermek üzere bir an önce onlarında açılışını yapacağız inşallah” dedi.

Çan Demirci Camii İmam Hatibi Halil Sarıoğlu’nun duasının ardından temel atma gerçekleştirildi. Dualar ile gerçekleştirilen temel atma programının ardından İftar Programı gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen Temel Atma ve İftar Programına , Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çan İlçe Kaymakamı Adil Karataş, Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu, AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, AK Parti İlçe Başkanı Murat Okan, MHP ilçe Başkanı Fevzi Karakaya, AK Parti ve MHP İl Genel Meclis Üyeleri, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Cengiz Mete Yavuz, STK Başkan ve Yöneticileri ile binlerce vatandaş katıldı.