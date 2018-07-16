15 Temmuz, Bayramiç’te anıldı

İlçe halkının büyük ilgi gösterdiği törende, 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıl dönümü ve şehitler anıldı.

Bayramiç’te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle program gerçekleştirildi. Yürüyüşle başlayan program, Yıldırım Akbulut Meydanı’nda düzenlenen törenle devam etti. Yürüyüş öncesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yaptığı konuşma meydanda kurulan dev ekranlardan yansıtıldı. Meydanda bir araya gelen ilçe protokolü ve vatandaşlar, bayraklar eşliğinde Kıbrıs Caddesi boyunca yürüdü. Programa Bayramiç Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Bayramiç Belediye Başkanı Sadettin Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Görgünoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Mehter takımının çaldığı marşlar ve sloganlar eşliğinde cadde boyunca ilerleyen grup, bayrakları bir an olsun indirmedi. Yürüyüşün ardından Yıldırım Akbulut Meydanı’nda düzenlenen törene geçildi. Tören, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Törende söz alan Bayramiç Belediye Başkanı Sadettin Arslan, "Ülkemizde demokrasiyi yok etmeye çalışanlar 15 Temmuz akşamı harekete geçti. Milletin silahını millete doğrulttular. Ülkemizin geleceğine darbe vurmak, kaos ortamı oluşturmak istediler. Hain bir yapıyla karşı karşıya kaldık. Meydanları dolduran milletimiz bu hain girişimini başarısızlığa uğrattı. Milletimiz, kararlı ve dik duruşuyla tarih yazdı" dedi.

Ardından kürsüye gelen Bayramiç Kaymakamı Ramazan Kendüzler, "Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ’devletin yönetim şekli cumhuriyettir’ diyerek demokrasinin önemini vurguladı. Atatürk, ’Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ demiştir. Türk milleti bu söze sahip çıkmıştır. Milletimiz duruşuyla, ’Benim irademe kilit vuramazsınız’ demiştir" ifadelerini kullandı. Konuşmalar sonrası mehter takımının konserine geçildi. Vatandaşlar, mehter takımının çaldığı marşlara bayraklarını sallayarak eşlik etti.