Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2017 12:34

15 Temmuz şehitleri için futbol turnuvası

Çanakkale’de 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri ve Gazilerini Anma Futbol Turnuvası yapıldı.

15 Temmuz şehitleri için futbol turnuvası

11 Temmuz 2017 12:34


Çanakkale Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun ortaklaşa düzenlediği futbol turnuvası, U 11 ve U 12 liglerinde mücadele eden 24 takımın iştirakiyle yapıldı. Turnuvaya il dışından Burhaniye Belediyespor Futbol Takımı da katıldı. 18 Mart Stadyumu’nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Yehitleri ve Gazilerini Anma Futbol Turnuvası, gün boyu oynanan karşılaşmaların sonrasında ödül töreni yapıldı. Konuşmanın ardından turnuvaya katılan tüm takımlara Çanakkale Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü vekili Dr. Firuz Erdil, Çanakkale Amatör Spor Kulüpleri Genel Sekreteri ve Futbol İl Temsilcisi Hayrettin Acar, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yönetim kurulu üyesi ve Futbol İl Temsilcisi Yardımcısı Serkan Yurdabak, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yönetim kurulu üyesi ve Bozcaada Kulüp Başkanı Osman Ataol, Biga Çiçeklidedespor Kulüp Başkanı Ferhan Tüzümet tarafından madalya ve kupaları verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    34°C
ÇANAKKALE NAMAZ VAKİTLERİ
  • 17 ŞEVVÂL 1438
  • 11 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:35
  • Güneş :05:48
  • Öğle :13:31
  • İkindi :17:29
  • Akşam :20:53
  • Yatsı :22:47
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!