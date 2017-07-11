15 Temmuz şehitleri için futbol turnuvası

Çanakkale Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun ortaklaşa düzenlediği futbol turnuvası, U 11 ve U 12 liglerinde mücadele eden 24 takımın iştirakiyle yapıldı. Turnuvaya il dışından Burhaniye Belediyespor Futbol Takımı da katıldı. 18 Mart Stadyumu’nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Yehitleri ve Gazilerini Anma Futbol Turnuvası, gün boyu oynanan karşılaşmaların sonrasında ödül töreni yapıldı. Konuşmanın ardından turnuvaya katılan tüm takımlara Çanakkale Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü vekili Dr. Firuz Erdil, Çanakkale Amatör Spor Kulüpleri Genel Sekreteri ve Futbol İl Temsilcisi Hayrettin Acar, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yönetim kurulu üyesi ve Futbol İl Temsilcisi Yardımcısı Serkan Yurdabak, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yönetim kurulu üyesi ve Bozcaada Kulüp Başkanı Osman Ataol, Biga Çiçeklidedespor Kulüp Başkanı Ferhan Tüzümet tarafından madalya ve kupaları verildi.