15 Temmuz şehitleri ve Çanakkale şehitleri törenle anıldı

Törene Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Başkanı İsmail Kaşdemir, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı tarafından Şehitler Abidesi önündeki Atatürk anıtına çelenk sunulması ile başlayan törende İstiklal Marşı okundu. Ardından Kur’an-ı Kerim tilavet edildi. Çanakkale İl Müftüsü Arif Gökce, 15 Temmuz şehitleri ve Çanakkale şehitleri için dua yaptırdı. Daha sonra törene katılan protokol üyeleri tarafından temsilî şehitliklere karanfil bırakıldı. Tören Abdülkadir Katre Sana Tiyartosu’nun Şehitler Abidesi altında sergilediği 57’nci Alay oyunuyla son buldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Cumhurbaşkanımız himayesinde tüm Türkiye’de şehitliklerimizi ziyaret ettik. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi günü vesilesiyle bir araya geldik. Çanakkale’miz Türkiye’mizin milli şuurunun başkenti, Çanakkale’miz cumhuriyetimizin ön sözü. Dolayısıyla 15 Temmuz şehitleri Çanakkale’de Şehitler Abidesi’nde ayrı bin onur, ayrı bir ehemmiyet arz ediyor. 15 Temmuz gecesinde Ömer Halisdemirler ve birçok şehidimiz aynı şekilde bu milletin geleceği adına, bu milletin birliği ve beraberliği adına, milli egemenliğimize uzanan ellerin kırılması adına çok büyük bir bedel ödediler. 15 Temmuz’u unutmamak, unutturmamak, bu milletin her bir ferdinin görevi. Biz bu milletin evlatları olarak 15 Temmuz’u her sene büyür bir onurla anacağız. Ders alacağız. İbret alacağız. Bir daha o hain girişimlerinin olmaması için ne düşüyorsa üzerimize gayret göstereceğiz. FETÖ’ye, PKK’yla, mücadele başta olmak üzere, tüm örgütlerle olan mücadelemizi son aşamasına kadar elimizden geldiğince gayret edeceğiz” dedi.