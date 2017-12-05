Diğer
Kategoriler
05 Aralık 2017 11:14

15 yıllık kadın çaycı Kahveciler Odası başkanlığına aday

Çanakkale’nin Biga ilçesinde 15 yıldır çay ocağı işleten kadın, Kahveciler Odası seçimlerinde başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

15 yıllık kadın çaycı Kahveciler Odası başkanlığına aday

05 Aralık 2017 11:14


Evli ve iki çocuk annesi Belma Kalan, 15 yıldır çay ocağı işletiyor. Sabah 07:00’de dükkanını gelen 42 yaşındaki Belma Kalan, akşam 21:00’de evine dönüyor. Ev işlerini ise akşam yapmaya çalışıyor. Mesleğini severek yaptığını belirten Kalan, 6 Ocak 2018 tarihinde yapılacak olan Kahveciler Odası seçimleri için başkan adaylığını açıkladı.


15 yıldır çay ocağı işleten Kalan, mesleğini evine yansıtmadığını, iki çocuğunu da okuttuğunu ifade etti. Mesleğe eşiyle birlikte başladığını belirten Belma Kalan, "Bu işi sevdim. Ortama da alıştım. Hiçbir zorluğu yok. Herkesin yapabileceği bir iş. Temiz, titiz olduktan sonra herkes yapabilir. Bu mesleği yapmam evime yansımadı. İki çocuğum var, ikisini de okuttum. Ev işlerimi de gece yapmaya çalıştım. İşimi severek yapıyorum" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
9
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    9°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    12°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    12°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç