15 yıllık kadın çaycı Kahveciler Odası başkanlığına aday

Evli ve iki çocuk annesi Belma Kalan, 15 yıldır çay ocağı işletiyor. Sabah 07:00’de dükkanını gelen 42 yaşındaki Belma Kalan, akşam 21:00’de evine dönüyor. Ev işlerini ise akşam yapmaya çalışıyor. Mesleğini severek yaptığını belirten Kalan, 6 Ocak 2018 tarihinde yapılacak olan Kahveciler Odası seçimleri için başkan adaylığını açıkladı.

15 yıldır çay ocağı işleten Kalan, mesleğini evine yansıtmadığını, iki çocuğunu da okuttuğunu ifade etti. Mesleğe eşiyle birlikte başladığını belirten Belma Kalan, "Bu işi sevdim. Ortama da alıştım. Hiçbir zorluğu yok. Herkesin yapabileceği bir iş. Temiz, titiz olduktan sonra herkes yapabilir. Bu mesleği yapmam evime yansımadı. İki çocuğum var, ikisini de okuttum. Ev işlerimi de gece yapmaya çalıştım. İşimi severek yapıyorum" diye konuştu.