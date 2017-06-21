2 bin yavru levrek denize bırakıldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin (ÇOMÜ) kuruluşunun 25’inci yılı etkinlikleri çerçevesinde Dardanos Yerleşkesinde bulunan Deniz Canlıları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde yetiştirilen 2 bin yavru levrek hazırlanan özel musluk sistemi sayesinde denize bırakıldı.

Üniversitelerinin bu yıl çeyrek asrı geride bırakarak 25’inci kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirten ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, bu kapsamda çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ancak en anlamlılarından birinin ÇOMÜ’de yetiştirilen balıkların denize bırakılmaları olduğunu söyledi. Rektör Acer, "Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi hocalarımızın 2 bin küçük balık yavrularını yetiştirdi. Bütün dünya denizlerinde olduğu gibi Türkiye’nin kıyısı olduğu denizlerde de balık stoklarının azalması, balık stoklarının tehlikeye girmesi gibi bir sorun var. Bunu farkına varılması gerekiyor. Balıkçılarımızın ve bütün vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmasını sağlamak gerekiyor" dedi.

Etkinliğin iki amacının olduğunu ifade eden Prof. Dr. Acer, "Hem zarar gören balık stoklarını desteklemek, hem de bu tür faaliyetlerle kamuoyunun aslında bu meseleye dikkatini çekmek gibi iki önemli faydası var. Görüyoruz ki denizlerdeki tehlikeli durumlar, canlıların stoklarını tehdit eden durumlara karşısında biz artık denizdeki balık stoklarını desteklemek durumunda kalıyoruz. Bu bir sorun olarak görülmeli ki gerekli önlemleri almış olalım" dedi.

Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Çolakoğlu ise balıkların ağırlıklarının 2 ve 3 gram arasında değiştiğini söyledi. Denizlerde hem aşırı avcılık, hem de çevresel kirlilikler nedeniyle balık stoklarının azalmış durumda olduğunu belirten Çolakoğlu, "Balık stoklarının bir şekilde koruma altına alınması gerekiyor. Gerek balıkçılarımızın, gerek halkımızın ciddi boyutta duyarlılık göstermeleri gerekiyor. Biz buna da dikkat çekmek istedik" şeklinde konuştu.

Çanakkale’nin su ürünleri avcılığı ve su ürünleri potansiyeli konusunda Türkiye’de önemli iller arasında yer aldığına işaret eden Çanakkale Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ekrem Karadağ da, bu etkinliğin farkındalık oluşturmak adına büyük önem taşıdığını ifade etti.

Denize 2 bin levrek salınmasının ilk etapta düşük bir rakam olarak algılanabileceğini ancak oluşturulacak farkındalık için önemli bir sayı olduğunu söyleyen Karadağ, "Üniversitemiz bu etkinliği bu sene kendisi yaptı. ama bundan sonra ki yıllarda inşallah çeşitli türlerdeki balıkları İl Müdürlüğümüz ve üniversitemiz birlikte böyle projelerle bir farkındalık yaratmak için su ürünlerini korumak, av baskısını daha aza indirmek amacıyla inşallah birlikte projeler yapacağız" diye konuştu.