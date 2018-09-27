2. Uluslararası Truva Atı Kısa Film Festivali başlıyor

Uluslararası Truva Atı Kısa Film Festivali başlıyor.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirilen 2018 Troya Yılı etkinlikleri kapsamında, 2. Uluslararası Truva Atı Kısa Film Festivali gerçekleştirilecek.

3-5 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival, 2 bine yakın katılımcının başvurusuyla düzenlenecek.

ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi'nde festival için, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Tarhan, Festival Başkanı ve İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Önal, Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Başkanı Zeynel Bayseferoğulları ile festival planlama ve yürütme ekibinin katılımıyla tanıtım toplantısı yapıldı.

Toplantıda ilk olarak Festival Başkanı ve İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Önal, festivalin program akışı hakkında bilgilendirmede bulundu.

Troya'nın Çanakkale'nin, Anadolu'nun bir değeri olduğunu ifade eden Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "2018 Troya yılından sonra Dünya'da Troya'nın bir Anadolu uygarlığı olduğu, Çanakkale'de olduğu, Türkiye topraklarında olduğu bilinen bir gerçek haline gelecek. Truva Atı Kısa Film Festivali de buna hizmet eden bir faaliyet, etkinlik olacak" şeklinde konuştu.

2'nci Uluslararası Truva Atı Kısa Film Festivali'ne, 2 bine yakın katılımcının olmasının müthiş bir şey olduğunu söyleyen ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Çanakkale ve Troya'yı marka yapma konusunda ciddi katkılar sağlayacağını vurguladı.

Yapılan konuşmaların sonrasında 2'nci Uluslararası Truva Atı Kısa Film Festivali için ÇOMÜ ile Alan Başkanlığı arasında festival için protokol imzalandı.

Yarışma sonunda 1'inciye 7 bin TL, 2'nciye 5 bin TL ve3'üncüye ise 3 bin TL para ödülü verilecek.