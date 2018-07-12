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12 Temmuz 2018 13:24

2. Umurbey Belediyespor Troya Kupası başladı

Umurbey Belediyesinin bu yıl ikincisini düzenlediği 2.

2. Umurbey Belediyespor Troya Kupası başladı

12 Temmuz 2018 13:24

Umurbey Belediyespor Troya Kupası, kordondaki Çağlar Kaynak Basketbol Sahasında başladı.


Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey Belediyesinin geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiği streetball (sokak basketbolu) turnuvasının ikincisi 11 Temmuz Çarşamba günü başladı.


2. Umurbey Belediyespor Troya Kupasının açılış maçında hava atışını Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş yaptı.


Çeşitli yaş gruplarından 41 takımın katıldığı turnuvanın ilk günü birbirinden çekişmeli maçlara sahne olurken, Çanakkaleli vatandaşlar Çağlar Kaynak Basketbol Sahasının tribünlerini doldurdu.


Öte yandan karşılaşma arasında velilerin katıldığı, kazananlara Umurbey yöresel ürünlerinin yer aldığı hediye paketinin verileceği ödüllü serbest atış yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Turnuvaya katılan çocuklarını izlemeye gelen velilerin serbest atış yarışmasındaki gayreti tribünlerden büyük alkış aldı.


2. Umurbey Belediyespor Troya Kupası 15 Temmuz Cuma gününe kadar Çağlar Kaynak Basketbol Sahasında devam edecek.




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