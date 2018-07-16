2. Umurbey Belediyespor Troya Kupası sona erdi

Umurbey Belediyespor Troya Kupası, 15 Temmuz Pazar günü oynanan maçlar ve ödül töreniyle son buldu.

Umurbey Belediyesi himayesinde bu yıl 11-15 Temmuz tarihleri arasında ikincisi düzenlenen Umurbey Belediyespor Troya Kupası sona erdi.

Kordonda yer alan Çağlar Kaynak Basketbol Sahasında beş gün boyunca devam eden streetball (sokak basketbolu) turnuvası izleyenlere adeta basketbol ziyafeti sundu.

Vatandaşların yoğun ilgisine sahne olan turnuva kapsamında 78 maç oynanırken, 41 takım kendi yaş kategorilerinde şampiyon olmak için ter döktü.

Öte yandan turnuva kapsamında düzenlenen bireysel turnike yarışması, üç sayı atış yarışması ve serbest atış yarışması şampiyonaya renk katarken, yetenek yarışmasına katılan Çanakkale Boğazgücü Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları izleyenlerden büyük alkış aldı.

Turnuva sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen takımlara kupa ve ödülleri; Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, KADEM Çanakkale İl Temsilcisi Aynur Tuna Yavaş, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Şafak Özkan, sponsor firma sahipleri ve sporcu aileleri tarafından verildi.

Sporculara verilen ödüller arasında, her takıma birer çeyrek altın, dil eğitimi kursu indirimi, gözlük ve spor mağazası alışveriş indirim çekleri yer aldı.

Kazananların Listesi:

Umurbey Belediyespor Troya Kupasında şampiyon olan takım ve bireysel sporcuların listesi şu şekilde oluştu:

11 Yaş Kategorisi: Miller

12 Yaş Kategorisi: Truva Sigorta

Kızlarda: TAMEK

13-15 Yaş Kategorisi: EEB

16-18 Yaş Kategorisi: Uğur Elektrik

19+ Yaş Kategorisi: Uysallar Home Design

Turnike Yarışması: Barış Poslu, Kaan Hurşit Can

Üç Sayı Atış Yarışması: Yağız Bozkurt

Serbest Atış Yarışması: Furkan Beltir