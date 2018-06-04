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04 Haziran 2018 11:41

2017 -2018 Basketbol Yerel Liglerinde sezon kapandı

Çanakkale’de 2017-2018 Basketbol Yerel Ligleri sona erdi.

2017 -2018 Basketbol Yerel Liglerinde sezon kapandı

04 Haziran 2018 11:41


Çanakkale’de 2017 -2018 Basketbol Yerel Ligleri Anafartalar Spor Salonu’nda düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Törende aktif 720 sporcu ve antrenörlere şilt ve madalya dağıtıldı. Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara madalya ve kupaları protokol üyeleri ve antrenörler tarafından verildi.


Liglerde mücadele eden takımlar ve kulüp idarecilerinin hazır bulunduğu ödül törenine, TBF’den Yurtiçi Faaliyetleri Yetkilisi Hakan Şahin, Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, GHSİM Müdürü Aziz Sinan Alp, ASKF başkanı Dr. Firuz Erdil, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Hürmüz Koç, Üniversiteler Federasyonu 3X3 Temsilcisi Faruk Güneş, GHSİM Şb. Müd. Sedat Bektaş, DHMİ Emniyet Müdürü Şafak Özkan’ın ve veliler katıldı.




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