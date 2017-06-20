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20 Haziran 2017 17:46

2017 Yılı KÖYDES Toplantısı gerçekleştirildi

2017 Yılı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) Toplantısı Çanakkale Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirildi.

2017 Yılı KÖYDES Toplantısı gerçekleştirildi

20 Haziran 2017 17:46


Çanakkale İl Özel İdaresi İl Encümeni Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcıları Bekir Sıtkı Dağ, Adil Karataş, Turan Yılmaz, Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, İl Genel Meclisi Başkanı Ömer ŞAHİN, İlçe Kaymakamları, İl Özel İdaresi birim müdürleri ile kamu kurum ve kuruluşların müdürleri katıldı.


Köylerde yapımı devam eden ve yapılması planlanan projelerin değerlendirildiği toplantıda, yürütülen çalışmalarla ilgili ilçe kaymakamları tarafından bilgi verildi. Toplantıda KÖYDES Projeleri hakkında sunumun yapılmasının ardından bir değerlendirme yapan Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, vatandaşlara en iyi hizmeti götürmek için daha fazla çalışacaklarını dile getirdikten sonra projeler hakkında teşekkürlerini iletti.




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