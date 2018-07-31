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31 Temmuz 2018 12:12

2018 TROYA Yılı Uluslararası Karate Turnuvası

Çanakkale’de, Gestaş Sponsorluğunda Çanakkale Beşiktaşlılar Derneği ve Çanakkale Karete İl temsilciliği tarafından düzenlenen 2018 Troya Yılı Uluslararası Karate Turnuvası ÇOMÜ Hasan Mevsuf Kapalı Spor salonunda gerçekleştirildi.

2018 TROYA Yılı Uluslararası Karate Turnuvası

31 Temmuz 2018 12:12


15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlenen 2018 TROYA Yılı Uluslararası Karate Turnuvasına Vali Orhan Tavlı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, Çanakkale Karate İl Temsilcisi Süleyman Orhan, Çanakkale Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Orhan DOM ve çok sayıda karate sever katıldı.


Turnuvanın ilk gününde müsabakaları izleyen Vali Orhan Tavlı, 8-9 Yaş 25 kg’da Bayan kategorisinde dereceye giren Defne Baş, Nisanur Mazlum, Betül Öz ve Ecrin Altunalev’e ödüllerini verdi.


2018 TROYA Yılı Uluslararası Karate Turnuvasına desteklerinden dolayı Çanakkale Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Orhan DOM tarafından Vali Orhan Tavlı’ya teşekkür plaketi takdim edildi.


Vali Orhan Tavlı, 2018 Troya Yılı Uluslararası Karate Turnuvasının kapanış töreninde dereceye giren 48 kilo genç bayan kategorisinde Sena Kızılaslan, Fedile Buğu, Aysima Hatice Kurt, Ayşe Duru’ya ödüllerini verdi.


2018 Troya yılı etkinlikleri kapsamında 27-28-29 Temmuz tarihlerinde Minik, yıldız, Ümit, genç ve Büyükler Kategorilerinde 51 kulüp, 110 takımdan oluşan toplam 850 sporcunun katılımıyla gerçekleşen 2018 TROYA Yılı Uluslararası Karate Turnuvasında dereceye giren Utaş Uşak Spor Kulübü, Hendek Karate Spor Kulübü, Destegül Karate Spor Kulübü, Çayırova Belediyesi, Biga Karate Gençlik ve Spor Kulübü, Kobas Karate Spor Kulübü, Eskişehir Gençlik Hizmetleri Spor Kulüplerine kupaları Vali Orhan Tavlı tarafından verildi.


15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlenen 2018 Troya Yılı Uluslararası Karate Turnuvası toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.




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