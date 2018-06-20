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20 Haziran 2018 15:23

2018 Troya Yılında Çanakkale’de, Uluslararası Troya Açık Su Yüzme Yarışı

2018 Troya Yılı etkinlikleri kapsamında Türk Spor Vakfı tarafından ilki Çanakkale’ de düzenlenecek olan Troya Açık Su Yüzme Yarışlarının Koordinasyon Kurulu ve Tanıtım Toplantısı Vali Orhan Tavlı’nın başkanlığında yapıldı.

2018 Troya Yılında Çanakkale’de, Uluslararası Troya Açık Su Yüzme Yarışı

20 Haziran 2018 15:23


Ana sponsorluğunu Çanakkale’nin ve Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından Kale Grubu’nun yapacağı Troya Açık Su Yüzme Yarışının koordinasyon ve tanıtım toplantısına, Türk Spor Vakfı Üyesi Devlet Eski Bakanı Kürşad Tüzmen, Vali Yardımcısı Vekili Turan Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı Alpaslan Baysal, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, Kale Grubu Kurumsal İletişim ve Kamu İlişkileri Bölüm Başkanı Rana Birden Çorbacıoğlu, Türk Spor Vakfı Üyesi Bilal Porsun, 2018 Troya Yılı İcra Kurulu Üyeleri, ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile basın mensupları katıldı.


Dünya şampiyonu rekortmen Alman yüzücü Ute Hascher-Brückner’in katılım sağlayacağı Dünyaca tanınmış birçok başka yüzücünün de kayıt yaptırdığı Troya Açık Su Yüzme Yarışıyla Troya ve Çanakkale’nin uluslararası alanda tanıtımı etkili bir şekilde gerçekleştirilecek.


29 Temmuz 2018 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Troya Açık Su Yüzme Yarışında, kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturma ve toplumsal bilince katkıda bulunmak amacıyla T-Shirt, bone ve diğer materyaller mor renkte hazırlandı.


İkinci Kordon’dan başlayıp Kepez Halk Plajı’nda sona erecek ve 2018 Troya Yılında Çanakkale’nin tanıtımına büyük bir katkı sağlayacak olan önemli organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür eden Vali Orhan Tavlı, hayırlı olması temennisinde bulundu.


Türk Spor Vakfı tarafından gelenekselleştirilmesi düşünülen Açık Su Yüzme Yarışının tanıtım toplantısında Türk Spor Vakfı Üyesi Devlet Eski Bakanı Kürşad Tüzmen tarafından günün anısına Vali Orhan Tavlı’ya üzerinde ‘TROYA’ yazan mor renkli sporcu tişörtü takdim edildi.




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