2018 Troya Yılında, Kore Cumhuriyetinden Çanakkale'ye büyük ilgi

5 bin yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne kabulünün 20'nci yılında Kültür ve Turizm Bakanlığınca ilan edilen '2018 Troya Yılında” yapılan tanıtım çalışmaları olumlu sonuçlar veriyor.

Uluslararası alanda Kültür ve Turizm Bakanlığı, yerelde Çanakkale Valiliği koordinesinde yürütülen tanıtım çalışmalarıyla tarihi, kültürel ve dostluk bağların olduğu Kore Cumhuriyetinin iş, akademik ve sanat çevresinin önde gelenleri Çanakkale'ye büyük ilgi gösteriyor.

2018 Troya Yılı etkinlikleri kapsamında 31 Mart -8 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen Troyazar Uluslararası Homeros Edebiyat Festivalinde Onur Konuğu ülke olan Kore Cumhuriyetinden gelen Güney Kore Dostluk Derneği Başkanı Hee Soo Lee moderatörlüğünde Koreli Yazarlar In Uk Kang, Jangıl Kım, Min Jeng Lee, Türkiye-Güney Kore Tarihi ilişkileri ve Troya Antik Kenti konulu söyleşi gerçekleştirmişlerdi.

8 Ekim tarihinde de Çanakkale'ye gelen Kore Türkiye Dostluk Derneği Kurucu Başkanı Dr. Lee Si Hyung, Kore Eski Parlamento Sözcüsü H.E. Kım Hyong, Kore Türk Dostluk Derneği Başkanı Mr. Mın Nam Kyu, Kore'nin önde gelen işadamları, Samji Elektronik Firması CEO'su Lee Ki Nam, Garam Co Otomobil Parçaları Fabrikası CEO'su MOON Kyu Chul, Bilişim Teknolojileri Firması Paos CEO'su YI Jun U, Boya, Saç Boyası ve Kimyasal Malzemler Firması Wooshin Pigmentleri CEO'su Kım Sung Kuk, Hoteller CEO'su LEE Jung Hee, CEO KIM Jung Sook, Gıda Firması CEO'su LEE Sun Joo, Tarım Gazetesi CEO'su Jeon Jeong Hee'nin yer aldığı Kore Heyeti Vali Orhan TavlıI başkanlığında yapılan toplantıda Çanakkale ile yapılabilecek ekonomik, ticari, turistik ve kültürel işbirliği konularını değerlendirmişlerdi.

Kore Cumhuriyeti ile Akademik ilişkilerin de temellerinin atıldığı Çanakkale'de, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile Hanyang ve Dongduk Women's Üniversiteleriyle akademik işbirliği, öğrenci ve öğretim elemanı değişimi, ortak etkinlikler düzenlenmesine ilişkin işbirliği anlaşmaları yapıldı.

Koreli Firmaların 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımında yer almaları ve 2018 Troya Yılında yapılan tanıtım çalışmaları Kore ve Çanakkale arasında ekonomik, ticari, turistik ve kültürel köprüleri de daha da güçlenmesinin önünü açtı.