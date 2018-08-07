2018 Troya Yılında Troya’dan Assos’a ‘Troya Kültür Rotası’

Çanakkale Valiliğinin himayelerinde İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Çanakkale Tarih ve Kültür Vakfı tarafından yürütülen Gelecek Turizmde ‘Troya Kültür Rotası’ Projesi Çıplak Köyü başlangıç noktası tabelama ve tanıtım etkinliğine Vali Yardımcısı Turan Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Sedat Arslan, Müze Müdürü Ali Atmaca, Troya Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, Çıplak Köyü Muhtarı Ahmet Anıl, Tevfikiye Köyü Muhtarı Hüseyin Dinç, Kalafat Köyü Muhtarı Şaban Türker, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İletişim Yöneticisi Deniz Tapan, Anadolu Efes Kurumsal İletişim Yöneticisi Zümre Yıldırım, ÇATOD Başkanı Armağan Aydeğer, TURSAB Çanakkale-Balıkesir Başkanı Ahmet Çelik, TROYA İcra Komitesi üyeleri, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye’nin İyi Niyet Elçisi Mert Fırat, Anadolu Efes gönüllüleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ülkede sürdürülebilir turizm çalışmalarına katkı sağlamak, turizm alanındaki istihdamı artırmak ve turizmin yerel kalkınma boyutuna dikkat çekmek amacıyla yürütülen ‘Gelecek Turizmde’nin desteklediği ‘Troya Kültür Rotası’ projesi Çanakkale Valiliği himayelerinde İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Çanakkale Tarih ve Kültür Vakfı tarafından yürütülüyor.

Troya Kültür Rotası projesi kapsamında, Ezine ve Ayvacık ilçelerine bağlı köylerde rota işaretleme çalışmaları tamamlandı. Bölgede 20’den fazla köyü içine alan rota, Troya, Alexandria Troas, Apollon Smintheion ve Assos gibi bölgenin en önemli arkeolojik ve tarihi değerlerini birbirine bağlayan bir yapıda oluşturuldu. Proje kapsamında yürüyüş rotaları GPS koordinatları ile belirlendi. Bölgedeki köylerde bilgilendirme ve sürdürülebilir turizm toplantıları da eş zamanlı olarak devam ediyor. 2018 Troya Yılı’nda hayata geçirilen Troya Kültür Rotası Projesi ile farklı arkeolojik, tarihi, kültürel ve doğal değerleri içeren uluslararası standartlarda tescilli bir kültür rotası oluşturulacak.

2018 TROYA yılında Troya’dan Assos’a uzanan 120 kilometre uzunluğundaki Troya Kültür Rotası Çıplak Köyünde başlangıç noktası tabelama ve tanıtım etkinliği, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye’nin İyi Niyet Elçisi ve Sinema Oyuncusu Mert Fırat ve gönüllülerin katılımı ile rotanın yeni tamamlanan noktalarında işaretleme ve temizlik çalışmaları yaptılar.

Gelecek Turizmde ‘Troya Kültür Rotası’ Projesi tabelama ve tanıtım etkinliğine katılan heyet ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye’nin İyi Niyet Elçisi ve Sinema Oyuncusu Mert Fırat ve gönüllüler Troya Antik Kentini gezerek Düşler ve Gerçekler Ülkesi Troya’nın gizemini keşfettiler.