Troya Uluslararası Açık Satranç Turnuvası açılışı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ev sahipliğinde gerçekleşti.

9 farklı ülkeden toplam 393 sporcunun mücadele ettiği turnuvanın ÇOMÜ Öğrenci Sosyal Etkinlik Merkezi’nde gerçekleşen açılışına, Rektör Vekili Prof. Dr. Süha Özden, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Yönetim Kurulu Üyesi Rafet Gülmez, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Tesisler ve İşletmeler Şube Müdürü Dr. Firuz Erdil, Turnuva Başhakemi ve Çanakkale İl Temsilcisi Yasemin Kaçar, Gözlemci Birol Yüce, sporcular ve çok sayıda davetli katıldı.

Turnuvanın açılış konuşmasını yapan Rektör Vekili Prof. Dr. Süha Özden, “Satranç, hepimizin hayatına bir şekilde dokunmuş bir spor dalı, ancak satrançta ilerlemek, yetenek, zaman ve özveri ile çok çalışmayı gerektiriyor” dedi. Özden, “Burada çok değişik yaş gruplarından sporcuları bir arada mücadele ederken görünce, sporda bir araya gelmenin güzelliğini ve başarıda yaşın da çok önemli olmadığını görüyoruz. Üniversite olarak böyle güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu noktada emeği geçen herkese ve yaptığı sponsorluk için Çanakkale Belediyesine çok teşekkür ediyorum ” şeklinde konuştu.

Çanakkale Satranç Turnuvasının, Türkiye’nin en eski uluslararası açık satranç turnuvası olduğunu vurgulayan TSF Yönetim Kurulu Üyesi Rafet Gülmez, Çanakkale’nin deniz zaferinin yanında artık satranç turnuvasıyla da anıldığını söyledi ve tüm sporculara başarılar diledi.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, “55. Uluslararası Troia Festivali spor etkinlikleri kapsamında, Troya Uluslararası Açık Satranç Turnuvası’nın 26.sını gerçekleştiriyoruz ve inşallah uzun yıllar da devam edeceğiz. Burada ÇOMÜ’nün katkısı da çok önemli. ÇOMÜ bizim gözbebeğimiz ve Çanakkale’nin olmazsa olmazıdır. Bize kapılarını açtığı için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Türkiye Satranç Federasyonu temsilcilerine de verdikleri emek için teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Gökhan, her yaş grubundan insanın bu spora gönül verebildiğini belirterek, satrançta dünyada 5. olimpiyatlarda 6. sırada olduğumuzu, hedefin ise 1.’lik olduğunu söyledi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Tesisler ve İşletmeler Şube Müdürü Dr. Firuz Erdil ise, “Troya Uluslararası Açık Satranç Turnuvası’nın 1.’sinden 26.’sına kadar organizasyonlarında yer almış biri olarak, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Çanakkale’de çok büyük yatırımlar yapılıyor. Yapılan yatırımlar Çanakkale’de spor adına önemli katkılar sağlayacaktır. Tüm sporculara başarılar diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından, protokolün açılış hamlesini yapmasıyla birlikte ilk tur karşılaşmaları başladı.

7’den, 77’ye her yaş grubunda 2 farklı kategoride karşılaşmaların yapıldığı 26. Troya Uluslararası Açık Satranç Turnuvası 11 Ağustos 2018 tarihine kadar devam edecek.