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13 Eylül 2017 15:49

27 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’de, yasa dışı yollarla gece karanlığından istifade edip Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan yabancı uyruklu 27 kişi yakalandı.

27 kaçak göçmen yakalandı

13 Eylül 2017 15:49


Alınan bilgiye göre, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik unsurları, bir grubun lastik bot ile denize açıldığını tespit etti. "TCSG-8" Bot Komutanlığınca denizden 2 mil açıkta düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 51 kişi yakalandı. Küçükkuyu’daki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen yabancı uyruklulara görevliler tarafından ayakkabı, eşofman, çorap, su ile hijyen ve gıda paketleri verildi. Yabancı uyruklular, kimlik belirleme işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.




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