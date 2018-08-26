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26 Ağustos 2018 21:32

285. Çardak Yağlı Pehlivan Güreşlerinde Başpehlivan Balaban oldu

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde, bu yıl 285’incisi düzenlenen Tarihi Çardak Yağlı Pehlivan Güreşlerinde finalde rakibi Tanju Gemici’yi yenen İsmail Balaban başpehlivan oldu.

285. Çardak Yağlı Pehlivan Güreşlerinde Başpehlivan Balaban oldu

26 Ağustos 2018 21:32


Bu yıl 285’incisi düzenlenen Tarihi Çardak Yağlı Pehlivan Güreşlerinde finalde rakibi Tanju Gemiciyi yenen İsmail Balaban başpehlivan oldu. Çardak Tarihi Yağlı Pehlivan Güreşleri er meydanında düzenlenen gösteri ile başladı. Davullar eşliğinde belediye binası önüne hareket edilerek Güreş Ağası Ahmet Acar karşılandı. Gazi Yakup Bey Türbesi ziyaret edilerek, Atatürk büstüne çelenk sunumunun ardından resmi açılış ve bayrak töreni için güreş sahasına intikal edildi. Belde Belediye Başkanı Basri Ulaş, Orhan Gazi’nin oğlu Gazi Süleyman Paşa’nın 1354 yılında Rumeli’ye geçiş yeri olarak kullandığı Çardak beldesinde ulu çınar ağacının altında yapılan güreşin anısına her yıl geleneksel olarak düzenlenen güreşlerin bu yıl 285’incisini düzenlemenin haklı gururunu yaşadıklarını ifade etti. Bin 500 metrekare dev Türk bayrağı gölgesinde 55 başpehlivanın ter döktüğü sahada Balaban altın kemeri alarak şampiyonluğunu ilan etti. Güreş Ağası Ahmet Acar katılan tüm sporcuları tebrik ederek geleneksel yağlı pehlivan güreşlerine desteklerinin devam edeceğini yineledi.




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