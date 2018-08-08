285. Çardak Yağlı Pehlivan Güreşlerine doğru

Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde bu yıl 285’incisi düzenlenecek olan Yağlı Pehlivan Güreşleri için güvenlik toplantısı yapıldı. Kaymakam Tahir Şahin önderliğinde Çardak Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya, Belde Belediye Başkanı Basri Ulaş, İlçe Sağlık Müdürü Demet Kelleci, İlçe Jandarma Komutanı Tarkan Kanra, belediye meclis üyeleri katıldı. Belediye Başkanı Basri Ulaş ilk olarak 22 Ağustos’ta Geleneksel Çardak Panayırının açılacağını söyledi. Akabinde 26 Ağustos Pazar günü başpehlivanların da sahalarda yer alacağı 285’inci Çardak Yağlı Pehlivan Güreşlerinin başlayacağını müjdeleyen Ulaş, tüm sporseverleri tribünleri doldurmaya davet etti.