3 Boyutlu Tasarım Odaklı Uygulama Eğitimi

Okul Müdürü Mehmet Lek ve İngilizce öğretmeni Sibel Ezgi proje hakkında bilgi vermek amacı ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen’i makamında ziyaret etti. Okul Müdürü Lek,"Projeyle beraber okulların tasarım-kodlama-robotik ve stem çalışmalarının temelini oluşturan üç boyutlu tasarım ve 3D baskı teknolojileri konusunda ilçedeki açığı büyük oranda gidermiş olacağız" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen ise, " Biga’da ortaokul ve liselerin kurumsal ve mesleki kapasitelerini arttırmak amacı ile Bilişim Teknolojisi-Teknoloji ve Tasarım ile Fen Bilimleri öğretmenlerinin 3 Boyutlu Eğitim Teknolojileri alanında eğitim almalarını sağlayacak projeye Biga genelindeki ortaokullarda görev yapan 18 öğretmen ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevlerine devam eden 2 Bilişim Teknolojileri Öğretmeni katılacaktır" diye konuştu.