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21 Kasım 2017 10:36

3 Boyutlu Tasarım Odaklı Uygulama Eğitimi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde Karabiga Mustafa Kemal Ortaokulu’nun Güney Marmara Kalkınma Ajansına yapmış olduğu ’3 Boyutlu Tasarım Odaklı Uygulama Eğitimi’ konulu proje başvurusu kabul edildi.

3 Boyutlu Tasarım Odaklı Uygulama Eğitimi

21 Kasım 2017 10:36


Okul Müdürü Mehmet Lek ve İngilizce öğretmeni Sibel Ezgi proje hakkında bilgi vermek amacı ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen’i makamında ziyaret etti. Okul Müdürü Lek,"Projeyle beraber okulların tasarım-kodlama-robotik ve stem çalışmalarının temelini oluşturan üç boyutlu tasarım ve 3D baskı teknolojileri konusunda ilçedeki açığı büyük oranda gidermiş olacağız" dedi.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen ise, " Biga’da ortaokul ve liselerin kurumsal ve mesleki kapasitelerini arttırmak amacı ile Bilişim Teknolojisi-Teknoloji ve Tasarım ile Fen Bilimleri öğretmenlerinin 3 Boyutlu Eğitim Teknolojileri alanında eğitim almalarını sağlayacak projeye Biga genelindeki ortaokullarda görev yapan 18 öğretmen ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevlerine devam eden 2 Bilişim Teknolojileri Öğretmeni katılacaktır" diye konuştu.




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