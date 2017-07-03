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03 Temmuz 2017 12:24

30 hektarı kül eden Çanakkale’deki orman yangınında rüzgar endişesi

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, Ezine ilçesine bağlı Karagömlek köyü yakınlarında çıkan orman yangınını kontrol altına aldıklarını, ancak rüzgarın yangını yeniden alevlendirmesinden endişe ettiklerini söyledi.

30 hektarı kül eden Çanakkale’deki orman yangınında rüzgar endişesi

03 Temmuz 2017 12:24

Ulusoy, şu ana kadar 30 hektarlık alanın zarar gördüğünü açıkladı.


Karagömlek köyü yakınlarda çıkan yangın hakkında bilgi veren Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, sabah erkenden yangına yeniden havadan müdahaleye başlandığını söyledi. Yangın bölgesinde sabah saatlerinde başlayan rüzgarın şiddetinin öğle saatlerinde artmasının beklendiğine dikkat çeken Ulusoy, "Ekiplerimiz dozerlerle yollar açmaya çalışıyor. Alevlerin önünü kesmek için yangının içine girmeye çalışıyoruz. Bir taraftan da arozözlerle yangını durdurduğumuz yerlerde soğutma çalışmalarına başladık. Karadaki müdahalemiz geceden bu yana sürüyor. Havanın aydınlanmasıyla helikopterler havadan çalışmalara başladı. Öğle saatlerinde yine rüzgarın artması bekleniyor. Biz de bunun için müdahalemize aralıksız devam ediyoruz. Çünkü rüzgar orman yangınlarında çok önemli. Rüzgar, hiç ateş kalmayan sadece duman olan bir yeri dahi yeniden alevlendirebiliyor" dedi.


Yangına helikopterler, arozözler ve dozerler ile çok sayıda işçiyle müdahale edildiğini anlatan Ulusoy, "Havadan ve karadan müdahale ediliyor. 18 arozöz, 10 su tankeri, 5 dozer, 200 personel, 2 helikopterle müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 30 hektarlık bir alan zarar görmüş durumda. Bu rakam yangın tamamen söndürülünce netleşecek. Çalışmalarımız sürüyor, yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz" diye konuştu.


Yangın sebebiyle Ayvacık ve Ezine ilçeleri sınırındaki Misvak köyü dün kaymakamlık emriyle tahliye edilmişti.




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