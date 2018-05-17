33. Uluslararası Maliye Sempozyumu yapıldı

Uluslararası Maliye Sempozyumu, Antalya’da gerçekleştirildi.

Üç gün süren sempozyuma, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Bacak ile Biga İİBF Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk İpek’in yanı sıra dünyaca ünlü maliye uzmanları Prof. Vito Tanzi ve Prof. Malcom Sawyer ile Türkiye’nin çeşitli yerlerinden maliye alanındaki temsilciler katıldı.

Ekonomi alanında 93 bildirinin sunulduğu sempozyumda, ulusal ve uluslararası ölçekli ekonomi politikalarının yanı sıra, kamu harcamaları, vergi hukuku, bütçe, maliye politikası ve uluslararası maliye gibi konular tartışmaya açıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, zirve niteliğindeki bu sempozyumda, devletle ilişkili olmasına rağmen çok dinamik bir alan olan maliyedeki dönüşümü değerlendirdiklerini ifade ederken, “Hem mevzuatlar hem de Türkiye’nin uyguladığı maliye politikaları sürekli yenileniyor. Son dönemde devlet, cari harcamaları kısıp yatırım harcamalarını artırmaya çalışıyor. Bu değişiklikler yatırımcıları çok etkiliyor. Türkiye’nin cari açık, yüksek enflasyon, faizlerdeki artış gibi önemli meseleleri maliye ve para politikalarıyla çözülebiliyor. Biz politikalar konusunda uzmanların görüşleriyle bilimsel yaklaşım geliştirebilmek için bir araya geldik” dedi.

Biga İİBF Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Bacak, uluslararası katılımcılarla yapılan kongreden çıkacak sonuçların akademik çalışmalara da önemli ölçüde etki yapacağını belirtirtti. Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Selçuk İpek ise geliştirilen politikaların geleceğe yön vermede belirleyici olduğunu dile getirdi.

Uluslararası Para Fonu’nda (IMF) 20 yıl Mali İşler Direktörü olarak görev yapan İtalyan ekonomist Vito Tanzi, “Ekonomi tarihinde geçen son 150 yılda, gelir dağılımındaki dengesizlikler, hükümetlerin atacakları adımları düzenlemelerinde karmaşaya neden oldu. Gelir vergileri, merkez bankaları ve sosyal refah programlarından önceki dönemde yaşanan zorlu süreç nedeniyle, devlet müdahalesi güçlüydü. Daha sonra endüstrileşen ekonomilerde, yasalar ve yönetmelikler genişletilerek ekonomiye yön verilmeye çalışıldı. Fransa, Belçika, Avusturya ve Türkiye gibi birçok ülke, geliştirdikleri sistemlerle adım adım ekonomilerini büyütme yolunda ilerlediler. Modern dünyanın en büyük sorunları ise, uluslararası güçlerin kontrolüyle küresel eşitsizliklerdeki hızlı yükseliş ekseninde yaşanıyor” dedi.