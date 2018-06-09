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09 Haziran 2018 14:41

38 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adasına lastik bot ile gitmek isteyen 38 yabancı uyruklu Sahil Güvenlik ekiplerinin operasyonu sonucunda yakalandı.

38 kaçak göçmen yakalandı

09 Haziran 2018 14:41


Alınan bilgiye göre, Müsellim Boğazında devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik ekipleri Kadırga Burnu 2 mil açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli istikametine doğru gittiğini tespit etti.


Sahil Güvenlik ‘TCSG 6’ Bot Komutanlığınca denizden 2 mil açıkta yapılan operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Suriye, Myanmar ve Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu 38 kişi yakalandı.


Küçükkuyu’daki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen yabancı uyruklulara burada giyecek ve yiyecek verildi. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.




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