38 kaçak göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, Müsellim Boğazında devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik ekipleri Kadırga Burnu 2 mil açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli istikametine doğru gittiğini tespit etti.

Sahil Güvenlik ‘TCSG 6’ Bot Komutanlığınca denizden 2 mil açıkta yapılan operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Suriye, Myanmar ve Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu 38 kişi yakalandı.

Küçükkuyu’daki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen yabancı uyruklulara burada giyecek ve yiyecek verildi. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.