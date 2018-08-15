4 katlı apartmanın çatısından atladı

Edinilen bilgiye göre, bugün Kemalpaşa Mahallesi Fetvane Sokak’ta saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, Çağlar Altun isimli genç, 4 katlı apartmanın çatısına çıktı. Durumu gören vatandaşlar, genci atlamaması için ikna etmeye çalıştı. Ancak ikazları dikkate almayan genç, kendini boşluğa bırakarak beton zemine çakıldı. Olayı gören vatandaşlar hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı Çağlar Altun, ambulansla ÇOMÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılırken, olayla alakalı tahkikat sürüyor.