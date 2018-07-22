42 kaçak göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege’de devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik ekipleri saat 09.00 sıralarında Sivrice Burnu mevkii 1 mil açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli istikametine doğru gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik, “KB 4301” Bot Komutanlığınca denizden 1 mil açıkta yapılan operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Irak uyruklu 42 kişiyi yakaladı. TCSG 8 Botu ile Küçükkuyu’daki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen yabancı uyruklulara burada görevliler tarafından eşofman, ayakkabı, temizlik malzemeleri ve yiyecek verildi. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.