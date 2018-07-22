Diğer
Kategoriler
22 Temmuz 2018 14:11

42 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na lastik bot ile gitmek isteyen 42 yabancı uyruklu kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin operasyonu sonucunda yakalandı.

42 kaçak göçmen yakalandı

22 Temmuz 2018 14:11


Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege’de devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik ekipleri saat 09.00 sıralarında Sivrice Burnu mevkii 1 mil açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli istikametine doğru gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik, “KB 4301” Bot Komutanlığınca denizden 1 mil açıkta yapılan operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Irak uyruklu 42 kişiyi yakaladı. TCSG 8 Botu ile Küçükkuyu’daki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen yabancı uyruklulara burada görevliler tarafından eşofman, ayakkabı, temizlik malzemeleri ve yiyecek verildi. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
34
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç