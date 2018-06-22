5. Geleneksel Umurbey Yağlı Pehlivan Güreşleri

Gün boyu devam eden güreşlerde başpehlivan Orhan Okulu oldu.

Umurbey Belediyesi tarafından bu yıl 5’inci kez düzenlenen Geleneksel Umurbey Yağlı Güreşleri, oldukça çekişmeli güreşlere sahne oldu. 30 başpehlivanın er meydanında çıktığı güreşlere yaklaşık 650 güreşçi katıldı. Güreşleri, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Halil Özer’in yanı sıra Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen çok sayıda güreş sever ilgiyle takip etti.

Orhan Okulu ve İsmail Koç finalde karşılaştı. Güreşte rakibini mağlup etmeyi başaran Orhan Okulu Başpehlivan oldu.

Birincilik kürsüsüne çıkan Okulu’ya madalya ve kupasını Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş ve Umurbey Güreş Ağası Cengizhan Örs tarafından verildi.

Umurbey Yağlı Pehlivan Güreşlerini 5’incisi gerçekleştirerek geleneksel hale getirdiklerini ifade eden Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, “Vatanımızın, milletimizin birlik beraberlik ruhunun en çok istendiği, düşünüldüğü ve beklendiği günlerde ata sporumuza sahip çıkmak, birlik beraberlik duygularımızı yükseltmek ve burada hep birlikte doyasıya güreş seyretmek için organize ediyoruz. 30 tane başpehlivanımız katılıyor. Yaklaşık 650 tane güreşçimizin katıldığı gerçekten beklentilerimizin üzerinde bir güreş organizasyonu yapılıyor. Türkiye’nin çok değerli 30 tane başpehlivanını hep birlikte izliyoruz. Bunun yanında alt boylarında ful güreşler sergilediği iyi seyirli, güzel, rekabeti bol ve katılımında çok ciddi olduğu güreşler seyrediyoruz” dedi.