50 yıl mutlu yaşadılar, hediyelerini Başkan Işık'tan aldılar

Çanakkale'nin Biga ilçesinin kurtuluşunun 96'ncı yıldönümü etkinlikleri kapsamında Çınarlık Sosyal Tesisleri'nde Biga Belediye Başkanı İsmail Işık ve eşi Ruhan Işık, 50 yılı dolduran çiftlere hediyeler verdi.

Hediyelerin verilmesinin ardından ise Başkan Işık ve eşi Ruhan Işık, çiftlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. 50 yılı dolduran çiftler ise Ferhat-Saybat İşbecer, Cemal-Melahat Başaran, Hasan-Asiye Gelmez, Hasip-Emine Eker, Şaban-Necibe Baysal, Resül-Zehra Çalışkan, Kamil-Lütfiye Ceylan, Şahin-Nuriye Hacıoğlu, Mehmet-Emine Sokullu, Selahattin-Hafize Ulutaş, Nurettin-Gülten Koç, Necati-Kıymet Demirel, Recep-Sabriye Bayer çiftlerinden oluştular.

Burada konuşan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Biga'mızın kurtuluşunun 96'ncı yıldönümünü kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Kurtuluş coşkumuzu siz 50 yılı dolduran büyüklerimizin mutluluğu gibi uzun yıllar yaşayacağımızı biliyoruz. Allah sizlere uzun ömürler versin. Birlikte daha çok kutlama yapabilelim. Katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Törene Biga Kent Konseyi Başkanı Sedat Şahin, Biga Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ayfer Çalışkan, CHP Biga İlçe Başkanı Atilla Diren, CHP Çan İlçe Başkanı Ümran Aydın, Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.