57. Komando Taburu Dostluk Grubu Tarihi Alan'da

Çanakkale'de, 57. Komando Taburu Dostluk Grubu, Gaziler Haftası etkinlikleri kapsamında Gelibolu Tarihi Alan'ı ziyaret etti. 1990-2000 yılları arasında terörle mücadele de aktif rol oynayan grup, 57. Alay Piyade Şehitliği'ni ziyaret etti.

Gaziler Haftası etkinlikleri kapsamında Tarihi Alan'a gelen 57. Komando Taburu Dostluk Grubu ilk olarak 57. Alay Piyade Şehitliği'nde anma töreni gerçekleştirdi. Çelenk sunumu ve Saygı Duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Emekli Tuğgeneral Naci Özdemir himayesinde görev yapan İsmail Konak adlı çavuşun, çatışma anında nasıl gazi olduğu anısını paylaştığı anda duygu dolu anlar yaşandı.

Törene Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz ve Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş katıldı. Tören sonunda Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz ve Zülküf Memiş grup üyelerine plaket takdiminde bulundu.