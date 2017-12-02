Diğer
Kategoriler
02 Aralık 2017 13:27

69 bin hayvan yüklü gemi Çanakkale Boğazı’nda eğim tespit edilmesi üzerine demirledi

69 bin canlı hayvan yüklü Bahama bayraklı ’BADER III’ adlı gemi, Çanakkale boğazında 10 dereceden fazla eğim tespit edilmesi üzerine, demirledi.

69 bin hayvan yüklü gemi Çanakkale Boğazı’nda eğim tespit edilmesi üzerine demirledi

02 Aralık 2017 13:27


Avustralya’nın Fremantle Limanından 60 bin sığır, 9 bin koyun canlı hayvan yüklü olarak Tekirdağ limanına giden 204 metre uzunluğunda 36 bin 387 groston ağırlığında ’BADER III’ adlı gemide, Çanakkale Boğazı’ndan geçiş yaptığı esnada nedeni bilinmeyen bir şekilde 10 dereceden fazla eğim meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, saat 23.05’te Kumkale’den Boğaza giriş yapan gemiye katılan Kılavuz Kaptan, geminin 10 dereceden fazla sancak tarafa yatık olduğunu, kaptanın bir problem olmadığını ballast operasyonu ile düzeltmeye çalıştığını rapor etti. Kılavuz Kaptanın bu şekilde geçişin emniyetsiz olduğunu beyan etmesi üzerine gemi, Karanlık liman demir yerine saat 23.45’te demirledi. Saat 02.25’te gemi tarama yapınca demir alıp saat 03.30’da tekrar demirledi.


Geminin kılavuz kaptanı durumu Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) Müdürlüğüne rapor etmesine bağlı Kıyı Emniyetine Genel Müdürlüğüne bağlı ’Kurtarma 4’ adlı römorkör bölgeye gitti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
21
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    11°C
  • Salı
    Yağmurlu
    11°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç