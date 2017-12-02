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02 Aralık 2017 17:34

69 bin hayvan yüklü gemi yoluna devam etti

Çanakkale Boğazı’nda 10 dereceden fazla eğim tespit edilmesi üzerine güvenli bir yere demirletilen ’BADER III’ adlı 69 bin canlı hayvan yüklü Bahama bayraklı gemi, gerekli önlemlerin alınmasıyla demir alarak, römorkörler eşliğinde yoluna devam etti.

69 bin hayvan yüklü gemi yoluna devam etti

02 Aralık 2017 17:34


Avustralya’nın Fremantle Limanı’ndan 60 bin sığır, 9 bin koyun canlı hayvanla Tekirdağ limanına giden 204 metre uzunluğunda 36 bin 387 groston ağırlığında ’BADER III’ adlı gemi, sancak tarafına 10 dereceden fazla yatık tespit edilmesi üzerine Karanlık Liman açıklarında kılavuz kaptan tarafından güvenli bir bölgeye demirletildi. Edinilen bilgiye göre, dün saat 23.45’ten bu yana Karanlık Liman açıklarında bulunan gemi, işlemlerinin tamamlanması ve gerekli önlemlerin alınmasının ardından saat 15.45 sıralarında demir aldı. Gemi, saat 16.30 sıralarında Çanakkale önlerinden geçti.


Hayvan yüklü gemiye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ‘Kurtarma-4’ ve ’Kurtarma-9’ adlı römorkörler, Çanakkale Boğazı çıkışına kadar refakat etti.




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