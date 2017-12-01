7. Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri

Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri etkinliğinde Biga Belediyesi kültür sanat kategorisinde Atatürk Kültür Merkezi projesi ile ödüle layık görüldü.

Beşiktaş’ta bir otelde düzenlenen törende konuşan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık projenin sadece bir bina olmadığını yaşayan bir merkez olduğunu söyledi. Başkan Işık, "Kapıların açılmasıyla haftanın 6 günü özellikle ev kadınlarının ağırlıkta olduğu 2 bin 800’e yakın kursiyer, atölye çalışmalarına katıldı. Atatürk Kültür Merkezi atölyelerinde 30’dan fazla atölye çalışması gerçekleştiriliyor. Resim, heykel, fotoğraf, grafik, arkeoloji, tarih ve kültür alanlarında gündem oluşturan ve dikkat çekici sergilere ev sahipliği yapıyor. Her yıl 200’den fazla kültür ve sanat aktivitesi sanatseverlerle buluşuyor. Bu kültür ve sanat faaliyetlerine yüz 70 bine yakın Bigalı katıldı. Aktivitelerde sinemadan edebiyata, sanat tarihinden fotoğrafçılığa, çocuklar, öğretmenler ve öğrenciler için yaratıcı drama ile okuma etkinliklerine kadar uzanan geniş bir yelpazede konunun uzmanlarıyla her yaş ve ilgi alanından insanlar bir araya geliniyor" dedi.

12 bin metrekare alan üzerine kurulu kültür merkezinin ulusal ve uluslar arası etkinliklere uygun özelliklere sahip bir kompleks olduğunu vurgulayan Başkan Işık, " 3 bin 950 metrekare taban alanı üzerinde 3 kat olarak inşa edildi. Bina girişiyle yatay ve dikey tüm sirkülasyon alanlarında engelsiz bir bina olarak tasarlandı. Bina giriş holü kalabalıkları karşılamaya müsait holü, giriş katındaki 210 metrekare kapalı alanlı kafeterya ile desteklendi. 850 kişi kapasiteli çok amaçlı konferans salonu, sahne arkası birimleri, görevli odaları, dekor girişi, kafeteryası ve fuayeleriyle sadece konferans salonu değil, pek çok etkinliğe ev sahipliği yapabilecek çok amaçlı salon kullanımı için desteklendi. Tüm etkinlik alanlarında jeneratör, yangın detektörü, otomatik merkezi klima sistemi, kesintisiz güç kaynağı, kablosuz internet ağı bulunmaktadır. Asansör, engelli tuvaleti ve yolları, hasta taşıma sedyesi ve bisikleti, merdiven atlatma aparatı; yaşlı, engelli ve rahatsızlanan konukların hizmetindedir. Kültür merkezi 850 metrekare toplam kapalı alanlı, 0-3 ve 3-6 yaş grubu öğrenciler için 4 sınıftan oluşan 100 öğrenci kapasiteli ve tam gün eğitimli bir kreş bulunan kreş alanında, sınıflar bahçe cephesinde çözülerek ve açık oyun alanlarıyla ilişki kurulup cadde gürültüsünün dikkat dağıtıcı unsur olması engellenmek istenmiştir. Kreş bahçesi otopark rampasıyla diğer açık alanlardan ayrılarak çocuklara özel bir bahçe haline getirilmiştir. Binada Biga’nın büyük bir ihtiyacını karşılayacak toplam 950 metrekare kapasiteli bir kütüphane de bulunmaktadır. Kütüphane bölümünde etüt salonları, dijital kütüphane ve okuma bölümü yoldan koparılarak bahçe manzarasıyla sakinleştirilmiş, bu cephedeki balkonla zenginleştirilmiştir. Kütüphanede bunların yanında süreli yayınlar bölümü, müzik ve konuşan kitaplık bölümü, bilgisayar odası bulunmaktadır. Bunların yanında kültür merkezinde bulunan 2 adet spor salonu, çeşitli kurs faaliyetlerinin yürütüleceği atölyeler ve kil mutfağı, geniş sergi holü, açık ve kapalı otopark, dinlenme alanları ile ihtiyaçların karşılanabilmesi amaçlanmıştır. Tüm bu çalışmalar sonucunda bir bina inşa etmenin ötesine geçtik ve haftanın 6 günü yaşayan bir kültür ve sanat üretim merkezi ortaya çıkardık. Bir kentin nasıl kısa sürede yaşanacak bir şehir haline gelebileceği ve insanlarının o şehirde yaşamaktan mutlu olmalarının başarılabileceğini kanıtladık" dedi.