7. yılında Çan Er Meydanı’nda heyecan yaklaşıyor

kez 28 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Çan Hacılar Altı Mevkiinde gelenek ve göreneklerimize uygun olarak düzenlenecek olan yağlı pehlivan güreşlerinde, ülkenin çeşitli bölgelerinden gelecek binlerce vatandaşa ev sahipliği yapacak. Çan Er Meydanı’nda, güreş sporcusu çok sayıda başpehlivan, sergileyecekleri mücadelelerde güç ve kuvvetlerini tüm güreş severlere gösterecekler.

Çan Belediyesi 7. Yağlı Pehlivan Güreşlerinde Kırkpınar’da nam salmış onlarca başpehlivan ve yüzlerce güreşçiyle birlikte geçmiş yıllarda olduğu gibi coşkulu bir gün güreş severleri bekliyor olacak.

Yaklaşmakta olan 7. yağlı pehlivan güreşlerine dair açıklama yapan Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, “ Çan Belediyesi Er Meydanı’nda bu yıl inşallah 7. kez düzenlediğimiz ata sporumuzla yine halkımızın karşısına çıkacağız. Hedefimiz, medeniyet ve kültürümüzün, maddi ve manevi temellerine sahip çıkarak, bu ata sporumuzu Çan’ımızda ayağa kaldırmaktır. Amacımız ecdadımızdan devraldığımız mirası Çan Belediyesi olarak Çanlılarla birlikte geleceğe taşımaktır” dedi.