Konuyla ilgili açıklama yapan ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Emine Gazi, “TAVİ denilen kapalı yöntemle aort kapak işlemi kliniğimizde 1 yıldan uzun bir süredir uygulanmakta. Ciddi aort kapak darlığı hem kalp yetersizliği nedeni ile ölüm hem de ani ölüm riski yüksek olan özellikle ileri yaş hastalarda karşımıza çıkan bir kalp hastalığıdır. Tedavisi ancak aort kapağının değiştirilmesi yoluyla olmaktadır. “Eskiden sadece açık kalp ameliyatı ile gerçekleştirilen kapak değişim operasyonu, son yıllarda hastanemizde kapalı yöntemle kasıktan da yapılabilmekte. Ancak kapalı yöntem ameliyat için yüksek riskli olan hastalara, Kalp Damar Cerrahisinin de kapalı yönteme onay vermesi ile uygun görülen hastalara uygulanmaktadır. Uyguladığımız bu yöntemin en büyük artısı hastanın 24 ila 48 saat içerisinde taburcu edilebilmesi. Ortalama işlem süresinin ise 1 saat içinde tamamlanabilmesi ve dikiş atılmasını gerektirecek herhangi bir kesinin olmamasıdır” dedi.

Doç. Dr. Emine Gazi, “Tüm işlemler hasta anjiyo olacakmış gibi anjiyo laboratuarında gerçekleştirilir. Hastanın kısa süreli etkiye sahip olan bazı ilaçlar verilerek kısmen uyutulması sağlanır (bazı hastalarda kısa süreli genel anestezi ihtiyacı doğabilir). Hastanın işlem öncesinde genel anestezi mi yoksa sedasyon kullanılarak mı uyutulacağına, genel durumuna bakılarak karar verilir. Hasta uyutulduktan sonra sağ ya da sol kasık atardamarından girilerek kateter yardımı ile kalbin aort kapağına ulaşılır. Kalbe iletilen kateterle kapağın yerleştirilmesi gereken noktaya ulaşıldıktan sonra büyük bir stent üzerine monte edilmiş kapak o bölgeye yerleştirilir. Yaklaşık 1 saat süren TAVİ işlemi sonrası hasta kontrol amaçlı olarak 1 gece koroner yoğun bakımda kalır ve herhangi bir sorun yaşanmazsa ertesi gün normal odaya alınarak takip edilir. Herhangi bir komplikasyon olmadığı sürece hastalar işlemden sonra 2 gün içinde de taburcu olabilmektedir. Hastanemizde daha önce de başarı ile uygulanan kapalı yöntemle aort kapak değişimi operasyonu Ahmet Koyun (88) ve Melek Öztürk (86) isimli iki hastamıza 13.07.2018 tarihinde başarı ile uygulandı. Uygun hastalarımızda bu tedavi yöntemini uygulamaya devam edeceğiz. Özverili çalışmalarından dolayı Kardiyolojii, Kalp Damar Cerrahisi ve Anezteziyoloji ekibine teşekkür ediyorum. Bunun dışında hastanemizde kalp deliğinin kapalı yöntemle kapatılması, aritmi tedavisi için elektrofizyoloji, şah damara stent uygulaması gibi karmaşık işlemlerde de yapılmaktadır” şeklinde konuştu.

TAVİ; cerrahi olmayan yöntemle kasık atar damarından katater kullanılarak aort kapak takılması işlemidir. Halk arasında ameliyatsız aort kapak değişimi olarak bilinen kapalı yöntem ile özellikle yaşı ilerlemiş, açık kalp ameliyatı riskli olabilecek ve genel anestezi alması sakıncalı olan hastalara uygulanmaktadır. Ayrıca ileri akciğer hastalığı, böbrek yetmezliği ve daha önce geçirmiş olduğu açık kalp ameliyatı olan ya da inme geçirmiş hastalarda uygulanmakta ve başarılı sonuçlar elde edilmektedir.